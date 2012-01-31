Перший швидкісний Hyundai для України відправлено з Кореї 30 січня

Перший із 10 швидкісних поїздів поїзд Hyundai для України був відправлений морським транспортом із Кореї вчора, 30 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив віце-прем`єр-міністр, міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ. «Вчора перший поїзд Hyundai був завантажений на корабель і вийшов до Одеського порту. Він буде в плаванні близько 40-45 днів. Ми хотіли, щоб українці поїхали на травневі свята вже на нових поїздах», - сказав він.

Довідка УНІАН. У рамках реалізації програми прискореного залізничного руху Україна купує 10 швидкісних поїздів у корейської корпорації Hyundai.

Перший поїзд після місячної апробації буде запущено на маршруті Київ-Харків.

Шість перших поїздів буде надано «Укрзалізниці» до Євро-2012 і з травня 2012 року будуть запущені між містами, що приймають чемпіонат. Ще чотири поїзди буде поставлено в Україну після проведення чемпіонату.

Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев`ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним із компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Фінансування поставок здійснюється за рахунок кредитних і власних коштів «Укрзалізниці», зокрема, 85% від загальної вартості 10 електропоїздів (261 млн. доларів США) здійснюватиметься за рахунок кредитних коштів «Ексімбанку» Республіки Корея строком на 10 років.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів із експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках колії з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.

Обслуговування нових поїздів Hyundai планується здійснювати в ремонтно-екіпірувальних депо Харкова та Києва.