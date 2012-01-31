Білоруська залізниця планує хоче створити єдину європейську мережу радіозв'язку

Білоруська магістраль має намір реалізувати інноваційний проект будівництва єдиної європейської інтегрованої мережі радіозв`язку для залізничного транспорту стандарту GSM-R.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі залізниці.

Як відзначили в прес-центрі, Білоруська залізниця приділяє велику увагу впровадженню нових сучасних технологій.

«У 2012 році магістраль почала перший етап реалізації інноваційного проекту будівництва єдиної європейської інтегрованої мережі радіозв`язку для залізничного транспорту стандарту GSM-R. На сьогоднішній день ведуться проектні роботи на ділянці Мінськ-Молодечно-Гудогай-державний кордон Республіки Білорусь (157 км). Очікується, що I черга будівництва GSM-R на ділянці Молодечно-Гудогай (77 км) буде завершена вже в 2013 році», - йдеться в повідомленні прес-центру залізниці.

Застосування цифрової системи радіозв`язку дозволить підвищити надійність, безпеку та ефективність міжнародних вантажних і пасажирських перевезень за рахунок підвищення швидкості обробки поїздів і пересування вантажів та пасажирів.

Довідка УНІАН. Стандарт єдиної європейської інтегрованої мережі радіозв`язку для залізничного транспорту GSM-R був розроблений Міжнародним союзом шляхів сполучення (UIC) і прийнятий до реалізації залізничними адміністраціями Російської Федерації, Латвії, Литви, України та Польщі.