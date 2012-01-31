Цього року Білоруська залізниця планує відремонтувати понад 570 км колії

У 2012 році Білоруська залізниця планує відремонтувати 578,9 кілометрів колії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це повідомили в прес-центрі залізниці.

З них на 209,7 кілометрах передбачений відновлювальний ремонт, за якого буде повністю оновлено залізничне полотно. На інших 369,2 кілометрах проведуть середній ремонт, під час якого ділянки шляху будуть модернізовані.

«Особливу увагу залізничники приділять ремонту колії на ділянках міжобласного сполучення. Зокрема, на напрямку Красне-Орша-Мінськ-Брест буде проведено відновлювальний ремонт 60,1 км колії. На перегоні Лісова-Доманове (25 км) будуть укладені швидкісні стрілочні переводи на залізобетонних брусах», - йдеться в повідомленні прес-центру залізниці.

Крім цього, відновлювальний ремонт запланований на напрямку Мінськ-Гродно. Там відремонтують 75,9 км колії, що дозволить підвищити швидкість руху поїздів на окремих ділянках до 140 км/год.

Як відзначили в прес-центрі, в 2012 році передбачено і оновлення парку колійних машин. Це дозволить підняти на новий рівень технологію ремонту верхньої будови колії та підвищить продуктивність праці.

«Білоруська залізниця планує придбати 16 колійних машин і 47 вагонів хопер-дозаторів», - повідомляють на Білоруській залізниці.