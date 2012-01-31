Рух поїздів на ділянці залізничної аварії в Сумській області відновлено

Рух поїздів на перегоні Скрягівка - блок-пост 98 км, де ввечері 28 січня зійшов із рейок вантажний поїзд №3520, наразі відновлено.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, відновлювальні роботи тривали більше двох діб в умовах низької температури (до мінус 20-24° С).

Також хід відновлювальних робіт ускладнював складний профіль ділянки.

Крім того, у вагонах, які зійшли з рейок, транспортувалися вантажі, що перебувають під митним контролем, що потребувало ретельного обліку, перепакування й переважування вантажів.

«Завдяки чіткій організації робіт вдалося зберегти понад 90% вантажів», - зазначають у міністерстві.

Довідка УНІАН. 28 січня о 17 год. 25 хв. на 99 кілометрі перегону Скрягівка - блок-пост 98 км Сумської дирекції залізничних перевезень при швидкості 68 км/год зійшов із рейок поїзд.