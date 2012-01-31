Транзит в українських морпортах у 2011 р. зріс на 21%

Транзит в українських морських торгових портах у 2011 році зріс на 20,8% порівняно з 2010 роком - до 39,9 млн. тонн.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНІКОВА.

Б.КОЛЕСНІКОВ зазначив, що для залучення транзитного вантажопотоку була реалізована максимально гнучка тарифна політика. Зокрема, транзитерам надавалися знижки від 18% до 50% до граничних акордових ставок плати за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами в українських портах, що дозволило зберегти існуючі і залучити додаткові вантажопотоки.

Крім того, проведено значний обсяг робіт і для залучення у вітчизняні порти контейнерних вантажів, які оброблюються в режимі «трансшипмента».

Довідка УНІАН. Українські морські порти в 2011 році збільшили переробку вантажів на 5,6% порівняно з 2010 роком - до 113,7 млн. тонн.

За інформацією Державної служби статистики (Дежстат), підприємства морського і річкового транспорту України в 2011 році знизили перевезення вантажів на 10,7% порівняно з 2010 роком - до 9,9 млн. тонн, вантажооборот водного транспорту знизився на 18,2% - до 7,365 млрд. т/км.