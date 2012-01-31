МВС закрило популярний український файлообмінник EX.ua

Міністерство внутрішніх справ закрило популярний український файлообмінник EX.ua.

Про це пише "Українська правда. Життя" з посиланням на слова заступника керівника прес-служби МВС Сергія БУРЛАКОВА.

"Міліція закрила EX.ua в рамках розслідування кримінальної справи за частиною 2 статті 176 Кримінальної справи (порушення авторських і суміжних прав)", - повідомив він.

За його словами, розслідування тривало близько півроку і було ініційовано міжнародними компаніями (Adobe Systems Inc., Microsoft Corporation, Graphisoft Inc. та ін., програмні продукти яких упродовж тривалого часу незаконно розповсюджувались через веб-сайт "ЕХ.ua").

"Сьогодні був проведений обшук, санкціонований судом у офісному приміщенні, у дата-центрах. Вилучена велика кількість комп’ютерної та мережевої техніки, близько 200 серверів, контента на них більш ніж на 6000 терабайт", - сказав С.БУРЛАКОВ.

"Проводяться слідчі дії, допитуються свідки і підозрювані. Зараз уже 16 людей. Після проведення цих слідчих дій буде встановлено статус цих людей", - додав він. Максимальний термін покарання за цією статтею - 5 років ув`язнення.

Як повідомляється на сайті МВС, вже відомо, що адміністрацію ресурсу очолював громадянин Латвії.