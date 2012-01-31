Єврокомісія почала антимонопольне розслідування проти Samsung

Брюссель. Єврокомісія почала антимонопольне розслідування проти компанії Samsung Electronics.

Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 31 січня.

Згідно з рішенням, Єврокомісія перевірить, чи виконує Samsung свої зобов`язання перед Європейським інститутом телекомунікаційних стандартів і чи не використовував патентні права для порушення конкуренції на ринку.

Як повідомляє прес-служба Єврокомісії, в 2011 році Samsung подав позови до низки судів країн-членів ЄС з вимогою заборонити продаж конкуруючих мобільних приладів на підставі того, що це порушує його патентні права.

У зв`язку з цим Комісія вирішила перевірити, чи дотримувалася компанія своїх зобов`язань, наданих у 1998 році, щодо ліцензування патентних прав на стандарти в сфері мобільного зв`язку в розумні й недискримінаційні терміни.

У той же час, Комісія досліджує, чи не була подача даних позовів продиктована наміром використовувати свою домінуючу позицію на ринку, що заборонено Угодою ЄС.

Прес-служба Єврокомісії зазначила, що початок розслідування не означає наявність вини компанії.

Як повідомляв УНІАН, чистий прибуток компанії Samsung Electronics (Корея) в 2011 році знизилася в порівнянні з 2010 роком на 15% і склав 13,73 трлн. вон (приблизно 12,2 млрд. дол (1000 вон = 0,89 дол) - УНІАН).

Довідка УНІАН. Samsung Electronics Co., Ltd. - один зі світових лідерів в галузі виробництва напівпровідників, телекомунікаційного та ін. обладнання. Консолідовані продажі компанії у 2010 році склали 135,8 млрд. дол. Штат Samsung Electronics нараховує близько 190,5 тис. співробітників, що працюють в 68 країнах світу.