Поблизу Туреччини затонуло суховантажне судно. 8 членів команди (7 українців) зникли безвісти

У вівторок увечері біля узбережжя турецького повіту Ереглі у чорноморській провінції Зонгулдак затонуло суховантажне судно "Вера" (Vera), команда якого складалася з 10 громадян України і одного громадянина Грузії.

Як повідомляє РІА «Новости», рятувальники сьогодні відновили перервані минулої ночі через погану погоду пошуки восьми членів екіпажа.

Суховантажне судно під прапором Камбоджі слідувало з вантажем металобрухту з російського Ростова до турецького Немрута.

Під час аварії було врятовано трьох людей: другий і третій помічники капітана, а також судновий кухар.

До теперішнього часу зниклими безвісти вважаються 7 громадян України і 1 громадянин Грузії.

Причиною аварії 114-метрового судна, яке затонуло за милю від порту Ереглі, став сильний шторм.

Пошуково-рятувальну операцію в районі аварії було розпочато після отримання сигналу SOS, повідомило раніше Міністерство транспорту Туреччини. У пошуку моряків задіяні судна берегової охорони і вертольоти. Надалі також планується залучити водолазів.

У районі трагедії, а також на чорноморському узбережжі Туреччини, згідно з прогнозами метеорологів, сьогодні очікуються сильний вітер і снігопад, що може ускладнити пошукові роботи.