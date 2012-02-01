Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") сформувала 26 аварійних поїздів для ліквідації наслідків похолодання в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Анатолій БЛИЗНЮК. «Укрзалізниця» сформувала 26 аварійних поїздів, на яких є техніка, необхідна для вирішення проблемних питань тощо», - сказав А.БЛИЗНЮК.

Він відзначив, що такий поїзд, укомплектований всім необхідним, за дві години може виїхати в будь-який регіон України для ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій. За словами міністра, кожен регіон забезпечений таким поїздом.

Також А.БЛИЗНЮК повідомив, що на п`яти залізницях України сформовані поїзди, в яких є спеціалізовані пасажирські та вантажні вагони для ліквідації наслідків можливих аварій.

У свою чергу, перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ повідомив, що в Державній адміністрації залізничного транспорту України створено 5 спеціальних поїздів для перевезення зведених аварійно-відновлювальних бригад, аварійного запасу матеріально-технічних засобів на станціях: Львів, Київ-пасажирський, Запоріжжя, Донецьк, Миколаїв.

За його словами, кожен відновлювальний поїзд укомплектований необхідним інструментом, інвентарем для виконання ремонтно-зварювальних робіт, спецодягом та іншими необхідними технічними засобами і матеріалами, а на кожному поїзді працюють 12 профільних фахівців Мінінфраструктури, 12 енергетиків та 12 спеціалістів житлово-комунальної сфери.

«У кожному поїзді працюють 36 фахівців, які готові в будь-яку хвилину виїхати на ліквідацію будь-яких аварій. У разі виникнення ускладнення метрологічної ситуації і можливих аварій, протягом 8 годин ми маємо можливість сконцентрувати необхідну кількість відбудовних поїздів у будь-якій області нашої держави», - заявив перший віце-прем`єр-міністр.