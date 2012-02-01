У Генічеському районі Херсонської обл. другу добу перекрито рух на автотрасах

У Генічеському районі Херсонської області через негоду другу добу зупинено рух на автотрасах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС в Херсонській області, станом на 6.00 1 лютого через негоду, як і раніше, зупинений рух транспорту на трьох трасах обласного значення: Новогригорівка - Новий Азов - Фрунзе (О-220701), Р-47 – Червонопрапорне (О-220704), Чаплинка – Новотроїцьке - Партизани (О-220704). На решті доріг рух уже відновлено.

У вівторок, 31 січня, через поглиблення циклону над Азовським морем, завірюхи, снігові заноси, ожеледицю на дорогах, посилення вітру до 15-20 м/с з поривами до 25-30 м/с повністю припинився рух транспорту на автодорогах обласного значення в Генічеському районі.

У даний час тривають роботи з очищення доріг від заносів. Особовий склад підрозділу МНС переведено на посилений варіант несення служби, організовано оперативний штаб. Робота штабу, всіх оперативних служб і задіяної техніки ведеться цілодобово.

Для ліквідації надзвичайної ситуації задіяно 54 людини і 26 одиниць техніки МНС, міліції, різних підприємств і комунальних служб.

Підрозділ МНС надав допомогу 53 автомобілям, які не змогли самостійно подолати засніжені ділянки автодороги.