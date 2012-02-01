ДЗ у 2011 році скоротила приміські пасажирські перевезення на 2,25%

Донецька залізниця у 2011 році скоротила приміські пасажирські перевезення на 2,25% у порівнянні з 2010 роком — до 47,8 млн. пасажирів.

Як повідомили УНІАН у ДЗ, збитки дороги від приміських пасажирських перевезень в 2011 році зросли на 18% ц порівнянні з 2010 роком — до 494,5 млн. грн.

89,7% пасажирів, перевезених ДЗ у приміському сполученні в 2011 році, становили пасажири пільгових категорій.

Покриття витрат на приміські пасажирські перевезення доходами в 2011 році становило 5,9%, в 2010 році цей показник становив 6,8%.

Також ДЗ повідомила, що в 2011 році дорогою було перевезено пасажирів пільгових категорій на суму 27,7 млн. грн., тоді як компенсація за перевезення пільговиків становила 10,4 млн. грн., або 37,5% необхідної суми.

Довідка УНІАН. У 2010 році ДЗ одержала компенсацію збитків за пільгові перевезення пасажирів у розмірі 10,7 млн. грн., або 46,7% необхідної суми.

У 2011 році Донецька залізниця збільшила завантаження на 7,5% у порівнянні з 2010 роком - до 153 млн. тонн, що становило 39% загальних обсягів усіх залізниць України.

У далекому сполученні ДЗ в 2011 році перевезла 10,401 млн. пасажирів — на 0,6% більше, ніж роком раніше.

Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниці». Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).