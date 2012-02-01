«АероСвіт» з 1 по 10 лютого зменшив ціни на міжнародні рейси

Компанія "АероСвіт – Українські авіалінії" ввела спеціальні ціни на міжнародні рейси з міст України – Києва, Дніпропетровська, Донецька, Одеси, Сімферополя і Львова до 19 пунктів Північної Америки, Європи, Близького Сходу, Закавказзя і Центральної Азії.

Як повідомили агентству УНІАН у компанії, зокрема, в період дії акції з 1 по 10 лютого вартість далекомагістральних перельотів Київ-Делі-Київ знижується на 32% – до 399 доларів, ціна перельоту за маршрутом Київ-Торонто-Київ знижується на 19,8% – до 599 доларів.

Ціни на квитки в обидва кінці з Києва до Санкт-Петербурга знижуються на 30,6% – до 299 доларів. Переліт до Санкт-Петербурга з міст України в період дії акції дешевшає на 40,7% – до 239 доларів. Ціна квитка в обидва кінці з Одеси до Москви знижується на 24% – до 199 доларів, квиток до Москви з Донецька або Дніпропетровська коштуватиме 149 доларів (на 17,7% і 13,9% дешевше відповідно).

Акційні ціни також введено на авіарейси до Тель-Авіва, Стокгольма, Копенгагена, Вільнюса, Афін, Софію, Бухареста, Мінська, Кишинева, Актау, Баку, Єревана.

Продаж авіаквитків у рамках акції триватиме з 1 по 10 лютого 2012 року.

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт – Українські Авіалінії" створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту "Бориспіль". Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році приступить до оновлення середньомагістрального авіапарку літаками нової генерації Boeing 737-800, а з 2013 року – Boeing 737-900ER.

Авіакомпанія «АероСвіт» у 2011 році збільшила перевезення пасажирів на 60% порівняно з 2010 роком – до 2,8 млн. осіб.