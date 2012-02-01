Азаров виступає за пільговий податковий режим для компаній IT-галузі

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за доцільне введення довгострокового пільгового податкового режиму для компаній IT-галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з представниками компаній IT-галузі, присвяченій сприятливим умовам для розвитку сфери інформаційних технологій.

«Ніхто серйозні гроші не вкладатиме з розрахунку (пільгового податкового режиму – УНІАН) 5 років. Як на мене, треба робити 15-20 років, а це, по суті, безстроково», - сказав М.АЗАРОВ, відповідаючи на зауваження представників IT-компаній щодо необхідності створення сприятливих умов для розвитку цієї галузі.

Водночас представники IT-компаній висловили спільну думку, що для розвитку галузі, яку вони представляють, було б корисним на певний період скасувати для IT-компаній, зокрема, прибутковий податок. Проте М.АЗАРОВ не погодився з цим, зазначивши, що прибутковий податок виплачується не окремими компаніями, а працівниками. Зокрема, прем`єр-міністр мотивував це тим, що в Україні кількість пенсіонерів практично співпадає з кількістю працюючих, і скорочення відрахувань прибуткового податку може призвести до скорочення пенсійних виплат. Разом з тим, М.АЗАРОВ доручив Міністерству фінансів вивчити можливість поступового підвищення розміру прибуткового податку для IT-компаній.