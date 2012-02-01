Вартість вантажних перевезень у піввагонах може зрости на 5-14%

Вартість вантажних залізничних перевезень в Україні у піввагонах протягом першого півріччя 2012 року може зрости на 5-14%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ, коментуючи тарифну політику залізниці на 2012 рік.

«На піввагон на 5-14% може підвищитися тариф протягом першого півріччя», - сказав він.

Водночас, Б.КОЛЕСНІКОВ відзначив, що значного підвищення вартості вантажних перевезень в 2012 році не буде.

«Такого підвищення не буде. Ми обговорюємо з основними вантажовідправниками це питання», - сказав він.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, до зміни ціни на піввагони може призвести високий ступінь неповернення вантажних вагонів з території Російської Федерації.

«На сьогодні ми маємо більш як 25-28% неповернення вагонів з території, РФ тому що наші вагони на 30-70% дешевші, ніж у сусідів. Найбільший дефіцит — це піввагони», - сказав він.

Водночас, Б.КОЛЕСНІКОВ відзначив, що міністерство ставить завдання зберегти стабільні ціни на перевезення.

«Ми ставимо перед собою завдання, щоб перевезення не зростати швидше, ніж інфляція. Швидше інфляції може зростати тільки зарплата», - сказав він.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» заявила, що перевезення вантажів у піввагонах під час реорганізації системи вантажних перевезень в Україні подорожчають на 30%.

Реорганізація вантажних перевезень передбачає, що інвентарний парк вантажних піввагонів буде передано на баланс ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» і ДП «Український державний центр з експлуатації спеціалізованих вагонів «Укрспецвагон». Також на балансі «Укрспецвагону» перебуватимуть окатишевози.

Інвентарний парк піввагонів «Укрзалізниці» становить 58,2 тис. піввагонів, з них у неробочому стані перебувають приблизно 10,5 тис. од. Близько 7 тис. од. вантажного рухомого складу знаходяться на території країн СНД. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.

Залізниці України у січні-грудні 2011 року збільшили перевезення вантажів на 8,2% порівняно з 2010 роком - до 468,1 млн. тонн, зокрема відправлення вантажів зросло на 8,6%.