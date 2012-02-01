Навантаження на мережі Російських залізниць в січні зросло на 4,8%

Навантаження на мережі ВАТ "Російські залізниці" в січні 2012 року склало 101,6 мільйона тонн, перевищивши показник аналогічного періоду минулого року на 4,8%, повідомила прес-служба компанії.

Зокрема, за перший місяць поточного року, за оперативними даними, завантажено 26,5 мільйона тонн кам`яного вугілля (зростання на 3,5% до січня 2011 року), 1 мільйон тонн коксу (зниження на 2,9%), 22,6 мільйона тонн нафти і нафтопродуктів (зростання на 2,5%), 8,9 мільйона тонн залізної і марганцевої руди (зростання на 2,2%), 6,3 мільйона тонн чорних металів (зниження на 1,3%), 0,7 мільйона тонн брухту чорних металів (зниження на 13,9%), 3,9 мільйона тонн хімічних і мінеральних добрив (зниження на 6%), 1,8 мільйона тонн цементу (зростання на 20,9%), 2,7 мільйона тонн лісових вантажів (зниження на 18,7%), 1,9 мільйона тонн зерна і продуктів перемолу (зростання на 57,3%), 11,9 мільйона тонн будівельних вантажів (зростання на 27,7%), 1,9 мільйона тонн руди кольорової та сірчаної сировини (зниження на 9,6%), 2,4 мільйона тонн хімікатів та соди (зниження на 1,8%), 2,6 мільйона тонн промислової сировини і формувальних матеріалів (зростання на 26,3%), 1,5 мільйона тонн вантажів у контейнерах (зростання на 15,7%).

Вантажообіг за січень збільшився на 11,5% і склав 191,5 мільярда тарифних тонно-кілометрів. Вантажообіг з урахуванням пробігу вагонів у порожньому стані за цей же період зріс на 12,1% і склав 245,1 мільярда тонно-кілометрів.

План Російських залізниць, затверджений радою директорів, передбачає зростання навантаження цього року на 2,8%.