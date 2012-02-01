МАУ запропонували своїм пасажирам доїжджати із/у московські аеропорти на електричках

Москва.«Міжнародні авіалінії України» запропонували своїм пасажирам скористатися трансфером пасажирів із / в аеропорти Москви в центр міста на потягах «Аероекспрес».

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомили в авіакомпанії.

Аероекспреси в напрямку аеропорт «Домодєдово» - Павелецького вокзалу і назад ходять за щоденним розкладом, включаючи вихідні та свята. Час у дорозі складає 45 хвилин.