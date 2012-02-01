МАУ запропонували своїм пасажирам доїжджати із/у московські аеропорти на електричках
18:19, 01 лютого 2012Транспорт/Звя'зок
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Москва.«Міжнародні авіалінії України» запропонували своїм пасажирам скористатися трансфером пасажирів із / в аеропорти Москви в центр міста на потягах «Аероекспрес».
Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомили в авіакомпанії.
Аероекспреси в напрямку аеропорт «Домодєдово» - Павелецького вокзалу і назад ходять за щоденним розкладом, включаючи вихідні та свята. Час у дорозі складає 45 хвилин.
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