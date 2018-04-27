Справа ЕХ.ua - боротьба з "піратством" чи ще один крок до "сядемо всі"?

Антипіратська кампанія з посилення контролю за розповсюдженням об`єктів авторських і суміжних прав, яка проявила себе повною мірою в країнах ЄС і США у вигляді прийняття змін до законів, докотилася і до України. Але, знаючи з досвіду всі традиції рідної влади, створюється враження, що таке протистояння порушенням у даній сфері далеке від дійсного. Мова йде про закриття Міністерством внутрішніх справ популярного в народі файлообмінника EX.ua. На думку про те, що в цій справі є підводні камені, наводить «застійна» ситуація на ринку продажів всілякої відео- і аудіопродукції. Створюється враження, що в наявності переділ "владних повноважень" і не тільки. Але про все по порядку...

Як заявили правоохоронні органи, діяльність веб-ресурсу припинено через порушення прав інтелектуальної власності. В офісі і дата-центрах файлообмінного ресурсу провели обшуки, оперативники вилучили 200 серверів із загальним об`ємом інформації більш ніж 6000 терабайтів.

«31 січня мільйони користувачів популярного веб-ресурсу «ЕХ.UA» не змогли ні подивитися свої улюблені фільми, ні безкоштовно завантажити комп`ютерні програми. Як з`ясувалося, справа не в технічних проблемах і збоях, а в кримінальній справі, в рамках якої українські правоохоронці припинили діяльність зазначеного ресурсу», - йдеться в повідомленні УСО МВС.

Під час оперативного супроводження кримінальної справи встановлено, що адміністрація цього веб-сайту, всупереч законним вимогам правовласників та положень Закону «Про авторське право та суміжні права», забезпечувала масштабне поширення на території держави та за її межами протиправного контенту - сотень тисяч найменувань аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм і комп`ютерних програм.

У міліції також зазначили, що «в листопаді 2010 року Американська асоціація звукозапису RIAA зарахувала «ЕХ.ua» до 25 найбільших «піратських» веб-ресурсів світу. За твердженнями цієї міжнародної організації, на сайті немає жодного відео- або аудіофайлу, легальність поширення якого підтверджена власником авторських прав».

За даними УСО МВС, «приводом до порушення кримінальної справи за ч. 2 ст. 176 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав, стали звернення, що надійшли на адресу Міністерства внутрішніх справ України від офіційних представників провідних світових виробників програмного забезпечення - міжнародних корпорацій «Adobe Systems Inc.», «Microsoft Corporation», «Graphisoft Inc.», програмні продукти яких тривалий час незаконно поширювали через веб-сайт «ЕХ.ua».

Адміністрацію ресурсу очолював громадянин Латвії, який поки не затриманий, 16 працівників офісу компанії допитали, вилучена техніка спрямована на експертизу. Як відзначають в міліції, після проведення необхідних слідчих і процесуальних дій стане зрозуміло, скільки людей буде притягнуто до відповідальності в рамках розслідування цієї кримінальної справи. Відповідальність за статтею Кримінального кодексу України, за якою порушено кримінальну справу, передбачена у вигляді позбавлення волі терміном до 5 років з конфіскацією примірників творів та відповідного обладнання.

Закриття потужного веб-ресурсу «EX.ua» в МВС називають «справою світового масштабу» і порівнюють з ситуацією в США, де «ФБР припинило функціонування одного з найбільших світових файлообмінників megaupload.com, за допомогою якого поширювали контрафактну аудіовізуальну продукцію та протиправний контент інших категорій. Веб-сайт діяв з 2005 року і займав 13-ту позицію в рейтингу найбільших «піратських» інтернет-ресурсів світу. За час його існування власники сайту незаконно заробили близько 175 млн. доларів, правовласники ж зазнали збитків, які оцінюють у суму понад півмільярда доларів. У цій справі ФБР видало ордери на арешт 7 осіб, які створили і забезпечували функціонування файлообмінника megaupload.com.».

Але це позиція правоохоронців, а розгнівані шанувальники «EX.ua» думають інакше. Від їхніх обурених заяв тріщать соціальні мережі. Не обійшлося і без хакерських атак, зокрема на сайт Міністерства внутрішніх справ. Він із 31 січня працює з великими перебоями. Раніше в МВС заявляли, що це пов`язано з величезною кількістю відвідувачів. Але пізніше не виключили «помсти» за закриття EX.UA.

«Сайт МВС тимчасово не працює через велику кількість відвідувачів і можливу «DOS »-атаку у зв`язку із закриттям файлообмінника EX.ua», - відзначили в УСО МВС України.

Далі - більше. Прес-секретар президента України Дарія Чепак 1 лютого поширила звернення до тих, хто атакує офіційний сайт глави держави. Д.Чепак заявила, що з ночі на 1 лютого офіційний сайт президента атакують невідомі. Вона також зазначає, що сайт МВС України під атакою "ліг".

Прес-секретар глави держави підкреслила, що в соцмережах поширюються заклики приєднатися до атаки сайтів держустанов для підтримки «сайтів-файлообмінників».

Д.Чепак сказала, що підтримує право будь-якого громадянина на протести, «але якщо ми будуємо цивілізоване суспільство, то свобода кулака одного громадянина обмежується носом іншого. Тому я звертаюся до вас, шановні панове, які атакують сайти: не могли б ви для свого протесту знайти якийсь інший майданчик, не обмежуючи право громадянина на доступ до інформації?».

Але закликів в соціальних мережах не стало менше, вони навпаки стали більш конкретизовані - «звалимо», «помстимося», «приєднуйтесь»...

Щоб розібратися в ситуації, ми звернулися до юристів. Як вони бачать розв`язку ситуації...

Як зазначає Лілія Литвинець, юрист правової групи "Домініон", «згідно з чинним Кримінальним кодексом України, за порушення авторських і суміжних прав, що завдало матеріальної шкоди у великому розмірі, у разі доведення вини цих осіб, їм загрожує великий штраф або позбавлення волі терміном до 5 років з конфіскацією контрафактної продукції.

Згідно із Законом «Про авторські і суміжні права», а також положенням міжнародної Угоди ТРІПС, до якого приєдналася Україна - піратство у сфері авторського права і суміжних прав - опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України і розповсюдження контрафактних примірників є порушенням авторського права і карається за законом. Для залучення до громадянської відповідальності відповідач не зобов`язаний визнавати, що його дії незаконні, важливим є встановлення факту такого порушення».

За словами юриста, «світова практика свідчить, що порушенням авторського права і суміжних прав є не тільки вчиненням зазначених дій, а й створенням спеціального середовища для їх розповсюдження, адже це завдає значної шкоди і матеріальних збитків законним правовласникам. Дуже часто вітчизняні власники подібних сервісів просто не звертають увагу на юридичну складову цього бізнесу. Багато з них вважають достатнім розміщення серверів за кордоном для вирішення подібних проблем. А дарма».

Тобто «злодія знайшли, і він повинен сидіти у в`язниці»?..

Тим часом, як підкреслюють в юридичній компанії Arzinger, «...цікавий у цій справі не стільки факт вилучення серверів, що не ново для подібної категорії справ, а факт блокування доменного імені. Не виключено, що домен EX.UA був заблокований в продовження боротьби проти он-лайн піратства, посиленої останнім часом досить відомим законопроектом Stop Online Piracy Act (SOPA). Враховуючи, що ця справа вже стало публічною і набула суспільного резонансу в лічені години після закриття ресурсу, незалежно від того, в якому порядку і на яких саме правових підставах був закритий EX.UA, ця суперечка, швидше за все, зведеться до обговорення кількох «вічних» проблем авторського права.

Перше з цих питань - чи потрібно платити за контент? Ми вважаємо, що ствердна відповідь на це питання цілком очевидна для більшості читачів. Не так давно ЕX.UA заявило про свій намір ліцензувати контент і, наскільки нам відомо, були дійсно укладено відповідні ліцензійні договори з багатьма правовласниками. З цієї точки зору закриття ресурсу виглядає нелогічно, оскільки ніякий інший веб-ресурс подібного масштабу в Україні поки не робив заяв про намір здійснювати роботу законно і, головне, не намагався забезпечити укладення відповідних договорів з правовласниками».

Інше принципове питання, як зазначають у компанії, «полягає в тому, чи є безпосередньо ЕX.UA порушником авторських прав, або ж порушниками авторських прав є користувачі. Якщо, наприклад, згадати гучний судовий процес над Napster, то в цьому процесі власники Napster в якості одного з аргументів на свій захист вказали, що саме користувачі є порушниками авторських прав, а P2P сервіс - був лише інструментом. При цьому наводилася аналогія з відеокасетами, які ще кілька років тому кіноіндустрія розглядала як найжорстокіший інструмент піратства, тобто так само, як сьогодні музична індустрія сприймає інтернет».

За цими основними темами для обговорення, відзначають юристи компанії, померкне існуюче протиріччя між деякими нормами цивільного права України, внаслідок яких іноді можна говорити про формальну відсутність порушення авторських прав, коли таке порушення цілком очевидне.

«І, нарешті, дивно чути від правоохоронних органів України про те, що причиною для порушення кримінальної справи в Україні є складений десь у США (нехай навіть і RIAA) перелік піратських веб-ресурсів. Дуже шкода, що у нашої суверенної держави немає своєї власної концепції регулювання авторських прав, а відбувається лише адаптація законодавства України до досить спірного законодавства країн, для яких експорт об`єктів авторських прав становить чверть ВВП», - вважають в компанії Arzinger.

У «Юридичній конторі Спектор» вважають, що є шанс відновити роботу популярного українського файлообмінника.

«Згідно зі ст. 440, 452 Цивільного кодексу України, майнові права інтелектуальної власності (такі як право поширювати і виключне право дозволяти використання третім особам) мають лише автори об`єктів інтелектуальної власності, їх виконавці, виробники та особи, яким передані такі права на використання майнових прав. При цьому кожен власник майнових прав може на підставі ст. 53 Закону «Про авторське право та суміжні права» звертатися до особи, яка порушує його майнове право або створює загрозу його порушення з вимогою заборонити вчинення таких дій», - відзначають у компанії.

Юристи компанії підкреслюють, що на сьогодні будь-який web-сайт потенційно може створювати загрозу порушення авторських прав. Згадаймо хоча б усім відомий YouTube. Якщо факт порушення авторських прав виявлений, їх власник має право вимагати видалити з сайту контент, авторським правом на який він володіє. У випадку відсутності реакції на його скаргу - вимагати закриття сайту.

«Ми вважаємо, що закриття сайту, ґрунтуючись на створюваній ним загрозі, можна назвати не до кінця виправданим, оскільки на даному ресурсі можуть розміщуватися інші, ліцензовані об`єкти. Більше того, якщо розглядати питання під таким кутом, то будь-яка мережа може розглядатися як потенційна загроза, що змушує задуматися про ефективність методів боротьби з піратством», - підкреслює керуючий партнер «Юридичної контори Спектор» Володимир Гаріпов.

При цьому, за його словами, не варто забувати, що на ЕХ.ua розміщувалася «Угода» (публічний договір), яка регулювала відносини з усіма користувачами ресурсу. Вона передбачала, що сайт є лише базою зберігання, де користувачі можуть розміщувати свої об`єкти інтелектуальної власності. Відповідно, ті, хто розміщував свій контент на ЕХ.ua і несуть всю відповідальність, пов`язану з порушенням авторських прав. При цьому описана політика закриття контенту передбачала, що якщо хтось вважає, що порушуються його права власника - ЕХ.UA «буде радий допомогти у закритті доступу до такого контенту».

Як зазначають юристи компанії, чинне українське законодавство передбачає кримінальну відповідальність за порушення авторських прав. Згідно зі ст. 176 КК України винний може бути оштрафований на суму від 3 тис. 400 грн. - 51 тис. грн., засуджений до виправних робіт терміном до двох років, або позбавлений волі до 6 років. При цьому після винесення обвинувального рішення суду у засудженого конфіскують всі об`єкти, а також матеріали, що спеціально використовувалися для їх розміщення. Проте до відповідальності може бути притягнутий, тільки той, хто безпосередньо поширював об`єкти авторського права, які йому не належать. Також закон передбачає, що кримінальна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності настає лише внаслідок навмисних дій і прямого умислу.

«Якщо буде доведено, що власник сайту знав про помилкове авторство об`єкта, який розміщувався на його сайті - власник буде відповідати як спільник порушника авторських прав, а саме пособник (ч. 5 ст. 27 Кримінального кодексу України). Але на практиці довести це буде досить складно, якщо ЕХ.UA буде дотримуватися тієї позиції, що є виключно ресурсом для зберігання, а не поширення файлів, оскільки відповідальність за розміщений контент лежить на користувачі, який цей матеріал розмістив. Більше того, в такому випадку, є всі шанси для відновлення даного ресурсу», - вважає В.Гаріпов.

Що стосується залучення до кримінальної відповідальності тих, хто скачував неліцензійний контект з ЕХ.ua, то, як зазначають юристи «Юридичної контори Спектор», це можливо, «але для цього правоохоронні органи повинні довести, що дії людини, пов`язані з незаконним відтворенням і поширенням об`єктів інтелектуальної власності завдали матеріальної шкоди власникові прав у значному розмірі (більш ніж на 10 730 грн.). При цьому під відтворенням даного об`єкта мається на увазі його запис для тимчасового або постійного зберігання в електронному, оптичному або іншому вигляді. У випадку виявлення порушення особою авторських прав , її також чекає адміністративна відповідальність, яка передбачає штраф від 10 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (це 170-3400 грн.) з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення (ст. 51 П. 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Однак, звичайним користувачам, які скачували фільми, музику й інший контент з ЕХ.ua навряд чи варто переживати. Можна сказати, що їм не варто боятися переслідування з боку правоохоронних органів».

А що чекає ЕХ.ua, покаже час...

Олена Бистрицька (УНІАН)