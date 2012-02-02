На АТП Львова запроваджують нічні чергування для розігріву автобусів

На автотранспортних підприємствах Львова запроваджують нічні чергування водіїв для розігріву автобусів, які вранці повинні виїжджати на лінії.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

За інформацією перевізників, через замерзання пневматичних систем відкривання-закривання дверей, 1 лютого зранку на автобусних маршрутах Львова не курсувало 48 машин.

«У бокси АТП №1 протягом дня з’їхало 3 автобуси, які водіям доводилось розігрівати. Виникають проблеми і з пальним, дизель примерзає. У зв’язку з цим по нашому АТП хочемо прийняти рішення про нічне чергування водіїв для розігріву автобусів. Такі проблеми не лише у автобусах ЛАЗу, а й в «Богданах» та «Еталонах». МАНи менше піддаються впливу сильних морозів”, - розповів УНІАН начальник відділу ремонту транспортних засобів АТП №1 Олександр КОБІЛЬ.