Вчора ввечері "ліг" сайт Кабміну. Результат закриття Ex.ua.?

1 лютого ввечері перестав працювати сайт Кабінету міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, к 20:00 урядовий портал не працював півгодини.

Як повідомлялося, з вечора 31 січня, особливо 1 лютого і офіційний сайт Президента України працював з перебоями.

В той же час в соціальних мережах міститься заклик масово заходити на сайт Президента, Партії регіонів, СБУ та деяких інших офіційних сайтів, щоб «повалити» їх і, таким чином, помститися за закриття популярного українського файлообмінника Ex.ua.

31 січня правоохоронні органи припинили діяльність веб-ресурсу Ех.ua через порушення прав інтелектуальної власності. У міліції зазначили, що під час обшуків в офісі та дата-центрах файлообмінного ресурсу оперативники вилучили 200 серверів із загальним обсягом інформації понад 6000 терабайт.

31 січня «ліг» сайт Міністерства внутрішніх справ України. В міліції зауважили, що сайт тимчасово не працює через велику кількість відвідувачів та можливі хакерські атаки через закриття Ex.ua.

Публікація щодо теми: Справа ЕХ.ua - боротьба з "піратством" чи ще один крок до "сядемо всі"?