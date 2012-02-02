"Укрзалізниця" придбає в «Уральських локомотивів» 50 вантажних електровозів

Державна адміністрація залізничного транспорту України (Укрзалізниця) протягом 2012-2016 рр. придбає в ТзОВ «Уральські локомотиви» 50 вантажних електровозів постійного струму для Львівської залізниці за 10 млрд. рублів.

Як повідомляється в прес-релізі "Укрзалізниці", переданому УНІАН, відповідна угода була підписана 1 лютого 2012 року в Києві.

Згідно з угодою, протягом п`яти років буде придбано 49 електровозів серії 2ЕС10 і 1 електровоз серії 2ЕС6.

Зокрема, в 2012 році будуть виготовлені і передані українським залізницям 6 одиниць тягової техніки, в наступні чотири роки - по 11 одиниць.

«Проект буде здійснений за залучені кошти, і партнером "Укрзалізниці" при фінансуванні придбання локомотивів виступає «Зовнішекономбанк» (Росія). Електровози виготовлятимуться без передоплати, а платити українські залізничники будуть за вже готову техніку», - сказано в повідомленні "Укрзалізниці".

Тестування двох електровозів виробництва ТзОВ «Уральські локомотиви» проводилося в 2011 році на базі Львівської залізниці. Під час тестування електровози позитивно показали себе при експлуатації в умовах гірської місцевості.

Гарантійний термін рухомого складу, що купується, становить 24 місяці з моменту початку експлуатації локомотивів. Сервісне обслуговування локомотивів проводитиметься на території України.

Довідка УНІАН. Придбання локомотивів здійснюється згідно з Програмою оновлення локомотивного парку залізниць України на 2012-2016 рр., затвердженої 1 серпня 2011 Кабінетом міністрів України, вартістю понад 28 млрд. грн. Програма передбачає придбання 509 сучасних локомотивів. Фінансування закупівель здійснюватиметься за рахунок власних, а також залучених коштів "Укрзалізниці".

У рамках даної програми укладено угоди про придбання локомотивів з акціонерним товариством "Електровозобудівник" (Грузія) на постачання 110 магістральних вантажних електровозів постійного струму, а також із ЗАТ «Трансмашхолдинг» (Росія) про придбання 300 вантажних електровозів. Зокрема, заплановано придбати 230 електровозів постійного струму серії 2ЕС4К і 70 - змінного струму серії 2ЕС5К.