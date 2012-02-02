Польща може спростити контроль для українських автоперевізників на час Євро-2012

Міністерство інфраструктури Республіки Польща розгляне можливість спрощення контролю дозвільних документів на перевезення пасажирів українськими автоперевізниками на період проведення чемпіонату Європи з футболу Євро-2012, а також на 14 днів до і після проведення чемпіонату.

Як повідомило УНІАН Міністерство інфраструктури України, така можливість розглядалася під час засідання Змішаної українсько-польської комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень 31 січня - 1 лютого 2012 року в Києві.

«Польська сторона повідомила, що, можливо, за 14 днів до проведення і протягом 14 днів після проведення турніру в рамках лібералізації перевезень органи контролю Польщі не вимагатимуть в українських перевізників дозвільних документів на здійснення пасажирських перевезень», - сказано в повідомленні Мінінфраструктури.

Також відомство повідомляє, що Україна і Польща встановили остаточну квоту дозволів для здійснення пасажирських перевезень у 2012 році і попередню на 2013 рік на рівні 250 дозволів для перевізників кожній з країн. Термін дії дозволів автоматично продовжено до 31 січня 2013 року.

За інформацією міністерства, на сьогоднішній день існує 76 регулярних автобусних ліній між Україною і Польщею.

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