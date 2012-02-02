У Кременчуці через морози обриваються тролейбусні лінії и не виїжджають маршрутки

У Кременчуці Полтавської області через морози обриваються тролейбусні лінії, а також не виїжджають на маршрути близько 30% маршруток.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на екстреному засіданні в мерії заявив віце-мер міста Віктор КАЛАШНИК. Начальник тролейбусного управління Олександр ВЕРТЮХ повідомив, що перший обрив лінії стався в районі вул. Гвардійської вчора о 23.25, його усунули до 00.25.

«Сьогодні о 05.05 обрив лінії стався на зупинці «Вул. Керченська». Це ще машини наші не виїхали. Від морозу лінія стискується і випадає із стиків. Потім стався обрив на вул. Героїв Сталінграда. Його усунули до 07.15. Близько 08.00 вже був обрив на «Техучилищі», його ще усувають» - розповів О.ВЕРТЮХ.

Начальник відділу транспорту міськвиконкому Кременчука Володимир КУРГАЄВ зазначив, що з 6.30 до 9.00 ранку він об`їжджав місто і бачив, що тролейбуси в мікрорайоні Молодіжний стояли, маршруток було мало і мами з малюками, пенсіонери і студенти мерзли.

«Ви тисячі людей не вивезли. Стався обрив мереж, тролейбуси зупинилися, а маршрутки не змогли вивезти людей. Я на своїй машині вивозив мам з дітьми в місто... 30-35% маршруток з ранку не виїжджає на лінії», - звернувся В.КУРГАЄВ до представників перевізників.

Віце-мер В.КАЛАШНИК поставив завдання перед перевізниками вжити всіх заходів для якісного обслуговування пасажирів, зокрема, заправлятися зимовим дизпальним, і вивести на маршрути додатковий транспорт, адже згідно з прогнозом погоди, мороз у місті тільки посилюватиметься.