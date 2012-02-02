За кордоном в 2011 р. щодоби перебувало 8 тис. українських вантажних вагонів

За межами України в 2011 році в середньому щодоби перебувало близько 8 тис. українських вантажних вагонів.

Про це УНІАН повідомив начальник головного комерційного управління в Державній адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниця) Юрій МЕРКУЛОВ. «За межами України в середньому щодоби перебувало близько 8 тис. вантажних вагонів, а на кінець грудня минулого року нам вдалося повернути 1,1 тис. вагонів», - сказав він, коментуючи оголошену "Укрзалізницею" програму повернення українських вантажних вагонів із території інших країн.

За словами Ю.МЕРКУЛОВА, вагони українського інвентарного парку, що перебувають за кордоном, експлуатувалися іноземними державами через низький тариф, поки це дозволяв технічний стан вагонів.

«Витрати на ремонт і утримання вагонів, які поверталися з-за кордону в Україну, перевищували плату за використання рухомого складу. Залізничні адміністрації СНД давно змінили статус своїх вагонів, тоді як основу інвентарного парку, який використовувався спільно, складали українські й частково білоруські вагони», - сказав Ю.МЕРКУЛОВ.

Він також зазначив, що зі зміною статусу вагону з «інвентарного» на «власний» залізничні адміністрації країн СНД не зможуть використовувати вантажний пересувний склад "Укрзалізниці" без згоди власника.

Ю.МЕРКУЛОВ нагадав, що найбільш затребуваний пересувний склад – піввагони на початку січня 2012 року були передані з балансу "Укрзалізниці" на баланс двох державних підприємств, підпорядкованих "Укрзалізниці" – ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» і ДП «Український державний центр із експлуатації спеціалізованих вагонів «Укрспецвагон».

«Тепер балансоутримувачі відповідають за технічне обслуговування піввагонів, а організацією перевезень і ефективним використанням вантажного рухомого складу займається нещодавно створене ДП «Український транспортно-логістичний центр»», - зазначив Ю.МЕРКУЛОВ.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту («Укрзалізниця») наприкінці 2011 року обмежила навантаження в напрямку Росії та країн СНД і відкликала вантажний пересувний склад, який перебуває на території цих країн.

На початок 2012 року за кордоном перебували близько 4 143 українських критих вагонів, або 55,2% від загального парку цього виду рухомого складу, 1 300, або 53% залізничних платформ.

«Укрзалізниця» почала реформу вантажних залізничних перевезень, у рамках якої створюються державні вагонні залізничні компанії. На баланс цих компаній будуть переведені вантажні вагони інвентарного парку «Укрзалізниці». Ці компанії почнуть роботу з січня 2012 року.

Крім того, реорганізація вантажних перевезень передбачає, що інвентарний парк вантажних піввагонів буде передано на баланс ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» і ДП «Український державний центр із експлуатації спеціалізованих вагонів «Укрспецвагон». Також на балансі «Укрспецвагону» перебуватимуть окатишовози.

Інвентарний парк піввагонів «Укрзалізниці» становить 58,2 тис. піввагонів, із них у неробочому стані перебуває приблизно 10,5 тис. од. Близько 7 тис. од. вантажного рухомого складу перебуває на території країн СНД. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.