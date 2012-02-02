PKP попереджає пасажирів про можливі збої в русі поїздів
Інтенсивне зниження температури може створити перешкоди для руху поїздів 2-3 лютого, повідомляє сайт Польських залізниць (PKP).
Зокрема, в ніч на 2 (четвер) і 3 лютого (п`ятниця) синоптики прогнозують інтенсивне зниження температури (до -35 градусів за Цельсієм) у південній та східній Польщі - особливо в Підляському, Мазовецькому, Підкарпатському, Люблінському, Малопольському воєводствах, а також Сілезії і Нижній Сілезії.
Раптове зниження температури на кілька градусів може негативно позначитися на пунктуальності поїздів, які обслуговують міжміські маршрути PKP Intercity.
Пасажири міжміських ліній (PKP Intercity), в яких незапланована зупинка займе більше, ніж 60 хвилин, зможуть скористатися безкоштовною кавою та чаєм. Крім того, у поїздах далекого сполучення в нічний час під час тривалої зупинки пасажирам будуть пропонувати теплі ковдри.
Пасажирам польських ліній (PKP SA) у разі затримки поїздів більше ніж на 30 хвилин на великих залізничних станціях, також буде надано можливість безкоштовно скористатися гарячими кавою і чаєм.
Співробітники PKP Intercity і PKP SA будуть моніторити поточні події для швидкого усунення можливих причин затримки поїздів.