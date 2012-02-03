"Укрзалізниця" тимчасово обмежила виїзд зерновозів за межі України

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») ввела тимчасове обмеження на подачу зерновозів для перевезення інших видів сільськогосподарської продукції за межі України, зосередивши зерновози для здійснення перевезень урожаю 2011 року всередині країни.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», зокрема, обмежуються поставки зерновозів для перевезення макухи і шроту.

«Укрзалізниця» направляє всі свої ресурси для перевезення зернових. У зв`язку зі збільшенням заявок на перевезення зернових вантажів усередині країни і через неможливість контролювати повернення цього рухомого складу з-за кордону (зерновози мають статус вагонів інвентарного парку), залізничники вели тимчасове обмеження на подачу зерновозів для перевезення інших видів продукції (макухи, шроту) за межі України. Зараз зерновози зосереджені для здійснення перевезень урожаю 2011 року всередині країни», - зазначається у повідомленні «Укрзалізниці».

За інформацією відомства, на даний час близько 1 тисячі зерновозів працюють за межами України.

«На жаль, найближчим часом цей рухомий склад не повернеться для забезпечення внутрішніх перевезень через приналежність до парку інвентарних вагонів», - наголошується у повідомленні «Укрзалізниці».

Довідка УНІАН. Олієекстракційні підприємства України 2 лютого 2012 року заявили про загрозу зупинки через відсутність вагонів для відвантаження шроту і макухи.

Інвентарний парк вагонів-зерновозів «Укрзалізниці» становить 11 579 одиниць. Основні види зернових вантажів, що перевозяться: пшениця, ячмінь, зерно кукурудзи, насіння ріпаку і соняшнику.

Згідно з Угодою про спільне користування вагонами інвентарного парку за кордоном, українські вантажні вагони експлуатуються іншими державами через досить низький тариф на них.

Державна адміністрація залізничного транспорту («Укрзалізниця») наприкінці 2011 року обмежила навантаження у напрямі Росії і країн СНД і відкликала вантажний рухомий склад, який перебуває на території цих країн.

На початок 2012 року за кордоном знаходилося близько 4 143 українських критих вагонів, або 55,2% загального парку цього виду рухомого складу, 1 300, або 53%, залізничних платформ.