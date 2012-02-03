П'ять залізниць виплатили купонний дохід за своїми облігаціями

«Південна залізниця», «Львівська залізниця», «Одеська залізниця», «Донецька залізниця» і «Південно-Західна залізниця» 31 січня 2011 року виплатили купонний дохід за своїми облігаціями.

Про це говориться в повідомленні прес-служби «Укрсиббанку», який є лід-менеджером і платіжним агентом цих випусків.

Сума виплат і дохід на одну облігацію в повідомленні не вказуються.

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада 2011 року залізниці України почали розміщення трирічних облігацій зі щоквартальною виплатою відсотків на загальну суму 1,8 млрд. грн.

До продажу були представлені папери державного підприємства «Придніпровська залізниця» серії В на суму 300 млн. грн., державного територіально-галузевого об`єднання «Південно-Західна залізниця» серії С на суму 300 млн. грн., державного підприємства «Донецька залізниця» серій В і С на суму 200 і 300 млн. грн. відповідно, статутного територіально-галузевого об`єднання «Південна залізниця» серії В на суму 300 млн. грн., державного підприємства «Одеська залізниця» серії В на суму 200 млн. грн. і державного територіально-галузевого об`єднання «Львівська залізниця» серії В на суму 200 млн. грн.

Номінал однієї облігації 1 тис. грн., дата погашення - 28-29 жовтня 2014 року, процентний дохід - 14,5% річних, купонний період - 91 день.

Довідка УНІАН. Органом управління залізничним транспортом загального користування є Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), яка була створена в грудні 1991 р. До сфери управління "Укрзалізниці" входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна і Придніпровська залізниці.

У серпні минулого року залізниці погасили облігації внутрішньої позики на суму 753,7 млн. грн.