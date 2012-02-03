В 15 милях від берегу в районі Іллічівська затонула баржа

У четвер близько 18.10 в 15 милях від Іллічівського морського торгового порту затонула несамохідна баржа.

Як повідомили УНІАН в Управлінні МНС в Одеській області, згідно з даними капітана-координатора Іллічівського морського торгового порту, екіпажа на затонулій баржі, що приписана до Одеського порту і належить кампанії Black Sea Shipping, в цей час не було. Транспорт був на чартерному виклику.

Були «відсутні також паливно-мастильні матеріали, з урахуванням цього загрози навколишньому середовищу немає», - відзначили в МНС.

Хто нестиме відповідальність за цю подію, не повідомляється.