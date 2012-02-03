З 21 лютого запрацює українсько-молдовський контроль у п.п. «Россошани-Брічень»

З 21 лютого запрацює система спільного українсько-молдовського контролю у пункті пропуску «Россошани-Брічень».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, про це йшлося на зустрічі голови Дермитслужби Ігоря КАЛЄТНІК і генерального директора Митної служби Республіки Молдови Тудор БАЛІЦКІ.

Голова Держмитслужби зазначив, що Молдова є важливим торгівельним партнером для України. Товарообіг між нашими державами незмінно зростає. 2011 року він становив 1 млрд. доларів США. Зростання становить майже 30%. Зростання товарообігу тягне за собою навантаження на пункти пропуску.

Т.БАЛІЦКІ нагадав, що відповідно до міжурядових угод у пунктах пропуску «Рені-Джюрджюлешть», «Мамалига-Крива» та «Кельменці-Ларга» здійснюється спільний контроль, завдяки чому транспортний засіб проходить перевірку лише один раз.

«З 21 лютого аналогічна система запрацює на території Україні у пункті пропуску «Россошани-Брічень». Це – новий етап у співпраці митних служб двох країн, яку позитивно відзначило й керівництво наших країн», - сказав гендиректор Митної служби Молдови.

Голови митних відомств також зазначили, що нині існує необхідність будівництва спільного пункту пропуску «Унгур-Бронниця» на території однієї держави і залучення для цього коштів Європейського Союзу. Він повинен стати альтернативою переобтяженому на сьогодні пункту пропуску «Могилів-Подільський - Отач». Європейська Комісія готова профінансувати проект у 2012-2013 роках в обсязі близько 18,5 млн. євро. Перший транш - 6 млн. євро – ЄК може виділити за умови співфінансування робіт Україною та Молдовою в обсязі 10%.

Також було відзначено необхідність синхронізувати пункти пропуску за видами переміщуваних товарів. Так, на сьогодні у пункті пропуску «Сокиряни - Окниця» з молдовської сторони дозволено переміщення продовольчих товарів, а з українського боку - ні. Українською стороною запропоновано включити пункту пропуску «Окниця - Сокиряни» в перелік пунктів пропуску для переміщення товарів 1-24 товарних груп. Митна служба України розробила відповідний проект розпорядження Кабінету міністрів України.