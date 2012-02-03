Білоруська залізниця розширить впровадження системи телекерування об'єктами електропостачання

Мінськ. Білоруська залізниця розширює застосування системи телекерування об`єктами електропостачання.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі БЗ.

«У 2012 році Білоруська залізниця планує упровадити систему телекерування на ділянці Заольша-Вітебськ-Полоцьк-Бігосово (довжина 200 км), яка є однією з найбільш вантажонапружених на магістралі. Тут ведуться будівельно-монтажні роботи і встановлення сучасних мікропроцесорних термінальних пристроїв білоруського виробництва, які дадуть змогу забезпечити контроль роботи і дистанційне телекерування обладнанням з автоматизованого робочого місця енергодиспетчера», - йдеться в повідомленні прес-центру БЗ.

У системі телекерування будуть застосовані сучасні цифрові 2-мегабітні канали зв`язку Е-1. Керування ділянкою здійснюватиметься з регіональної енергодиспетчерської Вітебської дистанції електропостачання.

Нинішнього року БЗ має намір також упровадити систему телекерування об`єктами тягового електропостачання на ділянці Осиповичі-Жлобин, яка нині електрифікується.

«Тут планується ввести в експлуатацію нову систему телемеханіки та автоматизації енергодиспетчерського керування, що розробляється конструкторсько-технічним центром БЗ», - повідомили в прес-центрі.

Як зазначили на Білоруській залізниці, нова система дасть змогу підвищити оперативність керування об`єктами енергопостачання, запобігти простоям потягів унаслідок відмови пристроїв енергопостачання, скоротити виробничі витрати на їх обслуговування.