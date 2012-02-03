Іллічівський порт рятує лебедів з льодового полону. Операція проходить успішно (фото)

Упродовж двох днів буксири криголамного типу портового флоту Іллічівського морського торгового порту звільняють акваторію від льоду, товщина якого подек сягає 10-15 сантиметрів, повідомили УНІАН у прес-службі ІМТП.

При цьому варто відзначити, що кожного року в районі поромної переправи зимує понад 50 лебедів, декілька сотень качок і чайок. Тепер вони залишилися без ділянок вільної води, птахи можуть загинути. Порт вживає заходів для їх порятунку.

За словами начальника служби охорони навколишнього середовища ІМТП Юрія Яковищенка, робота з порятунку пернатих від морозів стала для портовиків традиційною.

«Щороку з середини 90-х років тут зимують птахи, щороку їх кількість зростає, і ми постійно стежимо за ситуацією, особливо коли різко знижується температура. Якщо замерзає акваторія, як, наприклад, цього року, порт виділяє буксири криголамного типу, щоб вони обламували лід, аби птахи могли плавати у вільній воді і не замерзали. Також портовики підгодовують пернатих. Коли дуже холодно, зернові термінали навіть виділяють зерно, - розповідає Юрій Яковищенко. - Були зими, коли вода в акваторії повністю замерзала і обламувати лід уже не вдавалося, тоді справді доводилося рятувати лебедів – їх забирали у спеціально облаштовані вольєри в господарських приміщеннях порту, годували, а з настанням тепла випускали назад».

Сьогодні буксирам ІМТП вдається впоратися з льодом, а небайдужі городяни щодня приїжджають до переправи підгодовувати птахів.

Довідка УНІАН. «Іллічівський морський торговий порт» - універсальний міжнародний порт, один з найбільших на Чорному морі. На підприємстві діють спеціалізовані термінали і комплекси, які дозволяють перенавантажувати широкий діапазон вантажів – наливні, навалювальні, генеральні. 29 причалів порту здатні приймати судна вантажопідйомністю до 100 тис. тонн. Річна проектна потужність ІМТП – понад 30 млн. тонн.

Пропускна спроможність Іллічівського порту з перевалки контейнерів – 1,15 млн. TEU. З 2007 року порт здатний забезпечувати одночасний прийом 3 океанських контейнеровозів місткістю понад 5000 TEU, завдовжки до 300 м. У 2010 році Іллічівський порт зайняв друге місце з вантажообігу серед контейнерних терміналів країн Чорноморського регіону.