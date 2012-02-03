Заступником міністра інфраструктури призначено екс-фіндиректора підприємств «Метінвест холдингу»

Новим заступником міністра інфраструктури призначено Дмитра ДЕМИДОВИЧА, який раніше обіймав посади фінансового директора на низці підприємств, що входять до сфери управління «Метінвест холдингу».

Як повідомили УНІАН у міністерстві, Д.ДЕМИДОВИЧ змінив на посаді заступника міністра Оксану ПЛОТНИКОВУ, яка опікувалася фінансовими питаннями.

Д.ДЕМИДОВИЧ народився 3 травня 1976 року у м. Краснодон Луганської області. Отримав освіту у Московському інституті міжнародного бізнесу при Всеросійській академії зовнішньої торгівлі і Харківському державному економічному університеті.

З 20047 року Д.ДЕМИДОВИЧ обіймав посади фінансового директора ВАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" (Кривий Ріг), фінансового директора ВАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" (Кривий Ріг), заступника директора гірничорудного дивізіону, фінансового директора гірничорудного дивізіону, фінансового директора дивізіону сталі і прокату ТОВ "Метінвест Холдинг" (Донецьк) і фінансового директора ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" (Маріуполь).

Довідка УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 1 лютого підписав указ, яким призначив Дмитра ДЕМИДОВИЧА заступником міністра інфраструктури.