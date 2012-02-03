Світовий обсяг продажу мобільних телефонів зріс до 1,55 млрд. шт.

Згідно з результатами дослідження компанії IDC (США), в 2011 році в світі було продано більш як 1,546 млрд. мобільних телефонів різних моделей, що на 11,1% більше, ніж за 2010 рік.

Про це повідомляється на сайті компанії IDC.

При цьому відзначається зниження темпів зростання продажу – в 2010 році зростання обсягів продажів становило 18,7%.

За оцінками аналітиків IDC, у 2011 році лідерство належало Nokia (Фінляндія), яка продала 417,1 млн. мобільних пристроїв, що на 7,9% менше, ніж у 2010 році.

На другому місці в рейтингу корейська компанія Samsung, яка реалізувала 329,4 млн. телефонів (зростання – 17,6%).

На третьому місці компанія Apple (США), продажі якої зросли на 96,2% і становили 93,2 млн. мобільних пристроїв. Слід зазначити, що значне зростання продажу iPhone в 2011 році дозволило компанії переміститися в рейтингу провідних виробників з п`ятого на третє місце, випередивши компанії ZTE (Китай) і LG (Корея), продаж яких у 2011 році становив 88,1 і 66,1 млн. мобільних пристроїв, відповідно. При цьому продажі першої компанії в 2011 році впали на 24,5%, другої зросли – на 30,9%.

На решту компаній припало 552,1 млн. мобільних телефонів, проданих у всьому світі в 2011 році.

Експерти вважають, що, незважаючи на те, що у п`яти провідних вендорів, за винятком Apple, левова частка продажу в 2011 році припала на прості мобільники, їх частка в подальшому скорочуватиметься на користь смартфонів.

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