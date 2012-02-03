На ПЗЗ в січні з вини водіїв автотранспорту сталося 3 ДТП

На Південно-Західній залізниці (ПЗЗ) в січні 2012 року з вини водіїв автотранспорту сталося три дорожньо-транспортні пригоди.

Як повідомляє прес-центр ПЗЗ, зокрема, 14 січня водій мікроавтобуса «Фольксваген Т-4» порушив правила переїзду шляхів на перегоні Холоневська-Калинівка-2 у Вінницькій області, переїхавши колії у невстановленому місці. Загиблих і травмованих немає.

17 січня, нехтуючи заборонними сигналами автоматичної переїзної сигналізації 13 км перегону Устинівка-Фастів-2 в Київській області, автомобіль «Фіат» в`їхав у бік вантажного поїзда. В результаті ДТП транспортний засіб потребує капітального ремонту.

24 січня на переїзді 589 км перегону Кролевець-Брюховецький Сумської області водій легкового автомобіля ВАЗ-2109, не реагуючи на заборонні показання автоматичної переїзної сигналізації, об`їхав закритий шлагбаум і в`їхав у бік вагона вантажного поїзда. В результаті зіткнення водій травмований і доставлений до лікарні.