Атаки на сайт Президента тривають

Станом на 15.00 тривають атаки на офіційне Інтернет-представництво Президента України, повідомили УНІАН у прес-службі Держспецзв’язку.

При цьому джерела та способи атак постійно змінюються, зазначається у повідомленні.

Інтенсивність запитів, спрямованих на відмову роботи Інтернет-представництва Президента України, у порівнянні з 2 лютого, дещо знизилась і становить близько 70 тисяч запитів у секунду. Проте система захисту забезпечує надійну та безперебійну роботу серверів веб-ресурсу Президента України, констатують у Держспецзв’язку.

У той же час, голова Національного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Володимир СЕМИНОЖЕНКО повідомив на брифінгу у Харкові, що питання організації ефективної протидії хакерським атакам на урядові інформаційні ресурси може бути винесене на засідання Ради національної безпеки та оборони України.

«Звичайно, це може бути питанням. Країна, яка входить у п’ятірку виробників найцікавішого ІТ-продукту, повинна набагато потужніше займатися своїм національним ринком», - сказав він.

В.СЕМИНОЖЕНКО наголосив, що українські спеціалісти здатні ефективно протистояти атакам на інформресурси. «Організації, які відповідають за безпеку наших інформаційних систем, повинні знаходитися в більшому тонусі та завчасно діяти. Можливості в нас є», - сказав він.

На думку В.СЕМИНОЖЕНКА, Україна повинна ретельніше захищати інформаційні бази, бо такий захист є складовою національної безпеки. «Харкерська атака – це порушення норм права, коли вона організовується кимось, а з іншого боку – це зайвий раз нас підтримує в тонусі, щоб ми були готовими захищати ті бази, які представляють собою елементи національної безпеки», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня хакерської атаки зазнали сайти Президента України і МВС.

1 лютого ввечері став недоступний Урядовий портал. Також не можна зайти на сайт правлячої Партії регіонів.

2 лютого не працювали сайти МВС, Конституційного Суду, Національного банку, СБУ.

Сьогодні сайти державних установ працюють у нормальному режимі, крім сайту Служби безпеки.

2 лютого Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України повідомила, що передала до правоохоронних органів IP-адреси, з яких здійснювалися атаки на інтернет-представництво Президента України.

Проблеми з роботою сайтів органів влади почалися після того, як правоохоронці 31 січня закрили найбільший український портал файлообміну ЕХ.ua. На ресурсі ЕХ.ua усі бажаючі могли безкоштовно завантажувати фільми, музику, програмне забезпечення. У соціальних мережах з’явилися заклики атакувати сайти державних органів України. При цьому власники ЕХ.ua заявили, що не мають стосунку до хакерських атак і закликали своїх прихильників не порушувати закон.

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