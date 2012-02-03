Практично в усіх портах України оголошено крижану кампанію

Практично в усіх портах України, за винятком портів «Севастополь», «Ялта» і «Феодосія», оголошено крижану кампанію, повідомили агентство УНІАН в держпідприємстві «Дельта-лоцман».

За даними підприємства, товщина криги в акваторіях українських портів коливається від 10 до 25 см.

«Ситуація ускладнена сильними поривами вітру від 10 до 20 м/с, обмерзанням, наявністю дрейфуючих крижаних полів. Особливо складна обстановка у північній частині Керченської протоки через нагромадження криги», - сказав заступник директора ДП «Дельта-Лоцман» з регулювання руху суден і лоцманського забезпечення Юрій ХАРЬКОВ.

За його словами, лоцманські проведення суден Бузько-Дніпровсько-Лиманським і Херсонським морськими каналами здійснюються тільки з буксирним супроводом буксирами крижаного класу.

Лоцманські проведення суден Керч-Єнікальським каналом і до портів Азовського моря здійснюються з обов`язковим криголамним супроводом криголамами «Капітан Бєлоусов» (Україна), «Капітан Демидов» і «Капитан Крутов» (обидва - Росія).

«Незважаючи на складні погодні умови, обстановка контролюється і вживаються всі заходи для забезпечення безпеки судноплавства», - відзначив Ю.ХАРЬКОВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури з посиланням на заступника міністра Костянтина ЄФИМЕНКА, особливої уваги за нинішніх погодних умов вимагає проведення суден Керч-Єнікальським каналом, який «дає для нашого морегосподарського комплексу 100 млн. доларів прибутку».

«Перспектива цього каналу достатньо велика. Тому ми зацікавлені у створенні усіх умов для забезпечення безперебійного і безпечного судноплавства каналом за будь-яких погодних умов », - сказав К.ЄФИМЕНКО.