У портах час "Ч" – льодова кампанія

Українські порти працюють у наближених до бойових умовах льодової кампанії. Але це не заважає їм приймати і відправляти судна.

Контроль забезпечено

Міністерство інфраструктури створило оперативний штаб із реагування на надзвичайні ситуації у транспортно-дорожньому комплексі. Очолив штаб заступник міністра інфраструктури Володимир Корнієнко, який курирує у відомстві питання залізничного транспорту.

Проте Мінінфраструктри зобов`язало штабістів займатися всім транспортним комплексом. За результатами першого засідання оперативного штабу ухвалено рішення щодня інформувати відомство про кількість автобусних рейсів, що не відбулися, окремо по кожній області, про кількість транспортних засобів, які через складні погодні умови опинилися в заторі на автодорогах країни, про ділянки доріг, на яких рух транспорту ускладнено, про кількість невиконаних і пропущених рейсів в аеропортах України.

Окрему увагу міністерство приділило питанням водного транспорту.

Відомство повідомило, що стежитиме за станом судноплавства на Керч-Єникальському, Бузько-Дніпровсько-Лиманському, Херсонському каналах і ГСХ «Дунай – Чорне море».

Капітанові і керівництву Керченського морського торгового порту, державному підприємству «Дельта-лоцман» і відповідним міжрегіональним органам Укрморрічінспекції доручено щодня інформувати міністерство про кількість проведених суден у Керченський, Маріупольський і Бердянський порти, а також про кількість суден, які чекають льодового проведення на рейдах.

Порти працюють

Незважаючи на складні льодові умови, українські морські порти продовжують приймати судна.

За даними оперативного штабу, в Одеський порт судна заводять і виводять з нього цілодобово. У розпорядженні підприємства 11 буксирів льодового класу, а льодову кампанію на підприємстві розпочали 1 лютого.

Також з 1 лютого оголошено льодову кампанію в Бердянському, Ізмаїльському портах і в порту Усть-Дунайськ. Товщина льоду в Усть-Дунайському порту становить 2-3 см, до проведення суден залучено буксир льодового типу «Портовик-9».

У Бердянському порту в постійній готовності перебувають буксири «Ластівка», «А.Мазін» і «Лейтенант Шмідт».

Льодове забезпечення у Скадовському порту здійснюють два буксири – «Капустін» і «Скадовськ».

Наприкінці січня льодову кампанію було оголошено у Білгород-Дністровському, Миколаївському і Херсонському портах.

У Херсонському порту товщина льоду подекуди сягає 0,5 м. Проведення караванів суден тут здійснюється буксиром льодового типу «Бакай». Сьогодні в порту чекають проведення двох суден під завантаження сої і зерна.

Рух суден акваторією Миколаївського порту здійснюється у складі караванів, під проведенням буксирів льодового класу. У Білгород-Дністровському порту працюють буксир-кантівник «Омелян Пугачов» і морський буксир «Дністровець».

У Маріупольському порту після нормалізації погодних умов відновлено проведення суден каналом Вугільної гавані – криголам «Капітан Бєлоусов» завів у порт караван із шести суден.

Ізмаїльський морський торговий порт оголосив льодову кампанію з 1 лютого. Як повідомили УНІАН у порту, незважаючи на льодостав і припинення руху суден Дунаєм, порт здійснює перевалку вантажів у звичному режимі.

В Іллічівському порту портовики не тільки приймають і відправляють судна. Тут провели спеціальну операцію з порятунку лебедів, які традиційно зимують у затонах порту.

Аналогічну операцію з порятунку лебедів торік довелося проводити в порту «Південний». У 2012 році з пернатими наразі все гаразд, але, за інформацією начальника служби інформаційно-аналітичного забезпечення порту Лариси Євсєєвой, льодову кампанію було оголошено 2 лютого.

«Льодова кампанія означає обмерзання суден і причалів, тому для обробки вантажів необхідно дотримуватися особливих умов техніки безпеки. Водночас льодова кампанія не означає зупинки порту – він працює у штатному режимі, але на обробку вантажів може знадобитися більше часу, адже часто вантажі доводиться розморожувати», – пояснила вона.

За словами Л.Євсєєвой, проведення суден у порту «Південний» забезпечують три буксири криголамного типу, два з яких було придбано у 2010-2011 роках.

Крім того, порт обладнаний п`ятьма розморожувальними пристроями, а також дробильно-фрезерувальними машинами, які дають змогу здійснювати перевалку замерзлих вантажів.

Розморожувальні пристрої дозволяють заводити відразу п`ять вагонів у спеціальні тунелі, де замерзлі сипкі вантажі обробляють під дією високої температури, а потім подають на дробильні машини. «Ми готувалися до зими. Аналогічна ситуація у нас була і минулого, і позаминулого року», – розповідає Л.Євсєєва.

Судна заходять і виходять

Робота порту залежить від заходу і виходу суден. В умовах, коли акваторія порту покрита кромкою льоду, для проведення суден використовуються спеціальні буксири льодового класу.

Як розповів заступник директора ДП «Дельта-лоцман» із регулювання руху суден і лоцманського забезпечення Юрій Харьков, льодову кампанію оголошено у всіх портах України, окрім портів Севастополя, Ялти, Феодосії. Товщина льоду в акваторіях, залежно від регіону, коливається від 10 до 25 см.

«Ситуація ускладнена сильними поривами вітру від 10 до 20 м/с, обмерзанням, наявністю льодових полів, що дрейфують. Особливо складна обстановка у північній частині Керченської протоки через нагромадження льодів», – зауважив Ю.Харьков.

Водночас лоцманські проведення суден Бузько-Дніпровсько-Лиманським каналом, Херсонським морським каналом здійснюються тільки з супроводом буксирів льодового класу. Лоцманські проведення суден Керч-Єникальським каналом і в порти Азовського моря здійснюються з обов`язковим супроводом криголамів «Капітан Бєлоусов» (Україна), «Капітан Демидов» і «Капітан Крутов» (Росія).

«Дельта-лоцман» використовує свої буксири криголамного класу, але коли не вистачає власного флоту, користується буксирами, які належать портам.

За словами Ю.Харькова, на каналах застосовують для забезпечення проведення спеціальні прийоми – лоцманські хитрощі, наприклад, метод лідирування, при якому першим іде криголам, а за ним – караван суден.

Ганна Левченко (УНІАН)