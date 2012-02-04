Прем'єр Польщі проведе відкриту дискусію про антипіратський закон ACTA

Варшава. Польський уряд в найближчий понеділок, 6 лютого, планує провести відкриту дискусію на тему антипіратського закону ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), плановане ухвалення якого Польщею викликало масові протести поляків.

Про це УНІАН повідомила прес-служба польського уряду, котра відзначила, що в дискусії візьме участь прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК.

"У ній візьмуть участь, серед інших, блогери, журналісти, юристи, підприємці, представники вишів, інтернет компаній, об`єднань авторів, неурядових організацій та державної адміністрації", - відзначила прес-служба.

В уряді повідомили, що дискусія транслюватиметься в режимі оn line через інтернет та бажаючі зможуть ставити запитання безпосереднім її учасникам.

Як повідомляв УНІАН, у другій половині січня у Польщі почалися акції протесту проти підписання країною договору АСТА, котрі спочатку полягали в блокуванні роботи сайтів держустанов, а пізніше перемістилися на вулиці польських міст, де навіть дійшло до сутичок з поліцією.

Глава уряду Д.ТУСК попри протести доручив підписати документ, наголосивши, що документ може набути чинності лише після того, як його ратифікує польський парламент.

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Довідка УНІАН. 26 січня посол Польщі в Японії - котра разом з США в 2006 році виступила одним із ініціатором документу - підписала АСТА.

Противники закону заявляють, що уряд під виглядом боротьби з піратством хоче обмежити свободу слова в інтернеті.

1 жовтня 2011 року АСТА, крім японців та американців, підписали Канада, Австралія, Нова Зеландія, Марроко, Сінгапур та Південна Корея. Присутні на урочистій церемонії представники Мексики, Швейцарії та Євросоюзу утрималися від підписання документа, але, згідно з його положеннями, можуть це зробити до 31 березня 2013 року.