ПЗЗ пропонує владі Кам’янця-Подільського розглянути питання підвезення туристів

Південно-Західною залізницею пропонує владі Кам’янця-Подільського (Хмельницька область) спільно розглянути питання підвезення туристів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Кам’янця-Подільської міської ради.

Зокрема, ПЗЗ виступає за здійснення перевезення туристів окремими вагонами та поїздами на умовах оренди.

Також у подальшому ПЗЗ планує створити рух пасажирських поїздів на основних напрямках денного сполучення, у т. ч. швидкісного, із забезпеченням пересадки пасажирів у пересадочних вузлах (обласних центрах, вузлових станціях тощо) з приміських поїздів, поїздів підвищеного комфорту та автотранспорту.

Натомість міський голова Кам’янця-Подільського Михайло СІМАШКЕВИЧ наполягає на відновленні щоденного курсування поїздів № 177/178, 623/624 Київ-Кам’янець-Подільський. Наразі вони курсують за таким графіком: поїзд № 623/624 – через день, поїзд № 177/178 – три рази на тиждень.

Однак Державна адміністрація залізничного транспорту України у листі до М.СІМАШКЕВИЧА зазначає, що збитки ж від курсування зазначених поїздів за 9 місяців 2011 року становили 10,4 млн. грн.

Крім цього, сума недоотриманих коштів Південно-Західною залізницею за перевезення пільгових категорій громадян у Хмельницькій області, становить 21,6 млн. грн.