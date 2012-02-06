«Укрзалізниця» розпочала продаж залізничних квитків на Великодні свята

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), завдяки збільшенню терміну попереднього продажу проїзних документів до 90 діб, розпочала продаж квитків на великодні свята на деякі потяги.

Як повідомили УНІАН в «Укразлізниці», зокрема, в продаж надійшли квитки на потяги №92/91 «Львів-Київ» №106/105 «Одеса-Київ» №79/80 «Дніпропетровськ-Київ» №63/64 Харків-Київ №37/38 «Донецьк-Київ» №12/11 «Київ –Сімферополь».

Попередній продаж проїзних документів на решту всіх потягів у діючому графіку руху здійснюватиметься, як і раніше, за 45 діб до дати відправлення.

«Вартість квитків під час продажу за 90 діб збільшується», - наголошується в повідомленні «Укрзалізниці».