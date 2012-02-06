НКРЗІ спростить умови доступу на ринок телекомунікаційних послуг

На черговому засіданні Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації (НКРЗІ), прийнято за основу Порядок ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій для виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов доступу на ринок телекомунікаційних послуг» від 5 липня 2011 р. № 3566-VI.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НКРЗІ.

Документ встановлює процедуру подання і розгляду заявочних документів на включення, внесення змін до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, містить перелік необхідних документів і визначає підстави для ухвалення рішень про включення або відмову щодо внесення змін у цей реєстр. У Порядок введено орієнтовний перелік видів діяльності у сфері телекомунікацій, які здійснюються операторами, провайдерами телекомунікацій (зокрема за умови включення до реєстру і отримання відповідних ліцензій). Документ надасть можливість суб`єктові господарювання визначити статус (оператора або провайдера), в якому його буде включено до реєстру, і спростить процедуру доступу на ринок телекомунікаційних послуг.

Так, для включення до реєстру заявникові пропонується подати в НКРЗІ заяву визначеної Комісією форми, надіслати електронну версію заяви і надати виписку з Єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб – підприємців. Рішення щодо включення заявника до реєстру Комісія ухвалює в строк, який не перевищує 10 робочих днів з дати реєстрації заяви, і повідомляє про це заявникові у триденний термін.

У Комісії вважають, що ухвалення Порядку сприятиме прискоренню процедури отримання суб`єктами господарювання повідомлень про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

Порядок буде оприлюднено на офіційному сайті НКРЗІ для громадського обговорення.