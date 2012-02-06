Реформа «Укрзалізниці» підвищить рівень прозорості залізниць в Україні - експерт

Реформа «Укрзалізниці» підвищить рівень прозорості залізниць в Україні. Таку думку висловив журналістам один із засновників, голова правління Renaissance Capital Стівен ДЖЕННІНГС. «Питання реструктуризації «Укрзалізниці» - це комплексне питання. Річ у тому, що сьогодні вся інфраструктура залізниць в Україні доволі зношена. Сама структура «Укрзалізниці» недостатньо прозора, і реструктуризація напевне піде їй на користь і дозволить зробити її роботу зрозумілішою і прозорішою», - сказав С.Дженнінгс.

На думку топ-менеджера Renaissance Capital, одним із важливих чинників проведення реформи залізниць в Україні є підвищення рівня прозорості, що приведе до збільшення ефективності використання парку і полегшить залучення кредитів

«Практика показує, що рухомим складом повинні займатися в перспективі приватні компанії. Саме цим шляхом пішла Російська залізниця, і саме такий спосіб реструктуризації дозволяє найуспішніше управляти галуззю. Я вважаю, що реформа РЗ пройшла досить добре, і радий і впевнений, що Україна також зможе вдало реформувати «Укрзалізницю», - відзначив С.Дженнінгс.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» проводить реорганізацію структури вантажних залізничних перевезень. З 1 січня почав роботу Український транспортно-логістичний центр, основне завдання якого — оптимізувати вантажні перевезення всередині країни за рахунок централізованого управління вагонами всіх українських власників вантажного рухомого складу.

Також в Україні відбулася зміна статусу українського вантажного рухомого складу з інвентарного на власний шляхом передання парку у дві державні операторські вагонні компанії: «Дарницький вагоноремонтний завод» і «Укрспецвагон».

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