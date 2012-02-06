Розклад поїздів на період Євро-2012 буде сформовано в квітні - «Укрзалізниця»

Розклад курсування поїздів на період проведення чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 з урахуванням руху нових швидкісних поїздів буде сформовано в квітні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв`ю журналістам повідомив заступник генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Леонід ЛОБОЙКО. «Розклад закінчимо формувати в квітні. На сьогодні практично прокладено розклад швидкісних поїздів у бік Харкова, Львова й Донецька, але до хвилини поки не прораховано. За новим розкладом поїзди почнуть курсувати в середині травня», - сказав він.

За словами Л.ЛОБОЙКА, новий розклад враховуватиме рух шести перших швидкісних поїздів Hyundai, а також - двох поїздів виробництва SKODA.

При цьому Л.ЛОБОЙКО зазначив, що поїзди Hyundai курсуватимуть між приймаючими чемпіонат Євро-2012 містами - Києвом, Донецьком, Харковом і Львовом, а поїзди виробництва SKODA курсуватимуть по території Харківської, Донецької та Дніпропетровської областей.

«Поїзди SKODA курсуватимуть у регіонах Харківської та Донецької областей і Придніпровської залізниці. Вони також братимуть участь у перевезеннях уболівальників, а після Євро-2012 працюватимуть на цих же маршрутах», - сказав він.

Довідка УНІАН. У рамках реалізації програми прискореного залізничного руху Україна купує 10 швидкісних поїздів у корейської корпорації Hyundai.

Перший поїзд після місячної апробації буде запущено на маршруті Київ-Харків.

Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев`ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним із компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів із експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. по залізницях України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках колії з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.

АТ "Шкода Вагонка" (Skoda Vagonka, Чеська Республіка) виграло тендер Південної залізниці на поставки двох двоповерхових міжрегіональних поїздів подвійного струму. Контракт було підписано в січні цього року. Термін поставки поїздів - другий квартал 2012 р. Вартість договору зі «Шкода Вагонка» - 39,9 млн. євро (без ПДВ).

Чеський виробник поставить два таких поїзди в Україну в другому кварталі 2012 року. Це дослідна партія поїздів, які купують для вивчення ефективності використання двоповерхових вагонів на коротких відстанях у нашій країні. Серед можливих маршрутів - Полтава-Харків, Харків-Куп’янськ. У кожному поїзді буде по 6 вагонів на 620 місць.