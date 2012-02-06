Україна і Польща створять спеціальні залізничні пункти пересадки до Євро-2012

Українські і польські митні і прикордонні служби, а також адміністрації залізниць домовилися про створення у прикордонних пунктах митного контролю спеціальних пунктів пересадки для уболівальників Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв`ю журналістам повідомив заступник генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Леонід ЛОБОЙКО. «Ми домовилися з польськими прикордонниками і залізницями організувати спеціальні пункти пересадки. Це будуть спеціально організовані пункти пересадки пасажирів і уболівальників у митних пунктах пропуску на час Євро-2012», - сказав він.

За словами Л.ЛОБОЙКА, такі пункти будуть організовані на переходах Дорогуськ-Ягодин і Пшемисель-Мостиська

Л.ЛОБОЙКО уточнив, що в цих пунктах, окрім проходження митного і прикордонного контролю, пасажири пересідатимуть на поїзди, які курсуватимуть територією іншої країни.

Коментуючи підготовку залізниць України до Євро-2012, Л.ЛОБОЙКО зазначив, що до середини травня буде завершена робота з організації швидкісного залізничного руху між містами, які прийматимуть Євро-2-12 (Київ, Донецьк, Харків, Львів).

Крім того, буде проведено брендування символікою чемпіонату залізничних вокзалів у цих містах, а також встановлення на цих вокзалах, а також на вокзалі міста Трускавець спеціальних покажчиків з інформацією про об`єкти чемпіонату.

Також «Укрзалізниця» має намір найближчим часом завершити розробку англомовної версії свого сайту, на якому буде розміщено розклад руху поїздів.

Крім того, найближчим часом планується обладнати вокзали міст, які прийматимуть чемпіонат, автоматами для продажу проїзних документів.

Водночас, за словами Л.ЛОБОЙКА, на сьогодні «Укрзалізниця» не одержала колективних заявок на перевезення українських уболівальників

«На сьогодні є заявки на приїзд з Польщі, але поки що ми не бачимо сформованих поїздів з боку України», - сказав він.

Також Л.ЛОБОЙКО повідомив, що на сьогодні «Укрзалізниця» не має повної інформації про кількість проданих на матчі чемпіонату квитків.