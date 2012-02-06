ВОЛЯ в 2012 р. запустить телебачення у форматі високої чіткості ще в 13 українських містах

Компанія ВОЛЯ планує запустити протягом 2012 року телебачення в форматі високої чіткості (HDTV) практично у всіх містах, де кабельне телебачення ВОЛІ вже надається в цифровому форматі, включаючи міста, в яких, як і в Києві, будуть проходити матчі Євро-2012.

Про це повідомила УНІАН керівник відділу зв`язків з громадськістю компанії ВОЛЯ Аліна СІГДА.

Таким чином, за її даними, разом з Києвом, де пакет «ВОЛЯ HD» був запропонований в 2010 році, в цілому клієнти ВОЛІ в 14 містах зможуть користуватися всіма перевагами HDTV.

Запуск нових технологій буде проходити поетапно.

Зокрема, в квітні заплановано запуск пакету HD-програм у Харкові, Дніпропетровську, Полтаві, Севастополі, Львові, Сумах.

У травні пакети цифрового і HD-телебачення будуть запущені в Донецьку.

У червні запуск цифрового і HD-телебачення відбудеться в Хмельницькому та Херсоні, а також пакет HD-програм буде запущений в Черкасах.

До кінця літа HDTV буде запропоновано в Рівному і Запоріжжі, а в Кривому Розі відбудеться одночасний запуск пакетів цифрового і HD-телебачення.

Як зазначив генеральний директор компанії ВОЛЯ Ерік ФРАНКЕ, «будучи піонерами в Східній Європі в сфері цифрового кабельного телебачення", компанія взяла на себе зобов`язання пропонувати найбільш високоякісні послуги нашим абонентам. Він також висловив упевненість, що запуск HDTV в нових містах «багато в чому змінить ситуацію на українському ринку платного телебачення, а також істотно підвищить очікування споживачів щодо високоякісного ТВ».

Згідно з даними компанії, пакет «ВОЛЯ HD» буде включати, як мінімум, 8 каналів, серед яких: пізнавальні - National Geographic HD, Nat Geo Wild HD, Outdoor Channel HD; подорожі - Travel Channel HD; релакс - MyZen.TV HD; мода і стиль життя - Fashion One HD; канал загальної спрямованості - HD Тоніс; спорт - HD-версія каналу «Футбол», яка буде запущена одночасно зі стартом чемпіонату Євро-2012. При цьому наповнення пакету «ВОЛЯ HD» буде постійно розширюватися.

Як було оголошено раніше, абоненти компанії ВОЛЯ отримають унікальну можливість дивитися пряму трансляцію всіх матчів чемпіонату Європи, як в стандартному, так і в HD-форматі. ВОЛЯ і «Медіа Група Україна» підписали меморандум про співпрацю, який, зокрема, включає в себе запуск HD-версією каналу «Футбол» до відкриття Євро-2012. Замовити пакет «ВОЛЯ HD» можна на додаток до будь-якого пакету, починаючи з базового «Україна і світ».

Вже сьогодні будь-який власник сучасного телевізора з вбудованим ТВ-тюнером стандарту DVB-C, з підтримкою MPEG-4 і HD-формату може дивитися HD-канали. Для цього необхідний модуль умовного доступу (CAM), придбаний у компанії ВОЛЯ, і картка умовного доступу.

Клієнтам, власникам широкоекранних Full HD телевізорів ВОЛЯ також планує запропонувати в найближчі місяці нові HD-тюнери.

Довідка УНІАН. ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером, що надає комплексну мультисервісну послугу, яка включає: інформацію і розваги - доступ до телепрограм і відео-на-замовлення; комунікації - високошвидкісний доступ до інтернету, комп`ютерний і голосовий зв`язок, а також послуги найбільшого в Україні дата- центру.

Сьогодні ВОЛЯ працює в 20 містах України. Покриття мереж становить більше 3 мільйонів домогосподарств.