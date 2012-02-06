Залізниці України в січні зберегли щодобове навантаження
Залізниці України в січні 2012 року зберегли щодобове навантаження на рівні січня 2011 року - 889,6 тис. тонн вантажів.
Про це УНІАН повідомили в Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").За інформацією відомства, в січні 2012 року в середньому за добу вивантажувалося близько 14 тис. вагонів, що також відповідає рівню минулого року.
Середньодобове навантаження збільшили Південно-Західна залізниця - на 24%, Південна – на 14%, Придніпровська - на 3,2%.
Донецька, Одеська та Львівська залізниці знизили щодобове навантаження.
"Зменшення показників експлуатаційної роботи деяких залізниць відбулося через сезонні коливання обсягів перевезень", - повідомили УНІАН в "Укрзалізниці".
Як повідомляв УНІАН, залізниці України в 2011 році збільшили середнє щодобове навантаження на 8,6%, порівняно з 2010 роком - до 1,065 млн. тонн вантажів.