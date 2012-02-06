ПЗ найближчим часом замінить на новий склад поїзд Київ-Харків «Столичний експрес»

Південна залізниця найближчим часом замінить склад поїзда №161/162 Київ-Харків «Столичний експрес» на новий склад виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв`ю журналістам повідомив заступник генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниця) Леонід ЛОБОЙКО. «Новий комфортний поїзд Крюківського заводу найближчими днями замінить поїзд №161/162 Київ-Харків. Він курсуватиме за графіком поїзда №161/162, можливо, скоротиться час у дорозі», - сказав він.

Л.ЛОБОЙКО зазначив, що поїзд Крюківського заводу курсуватиме з підвищеною швидкістю як і поїзди виробництва Hyundai, але, на відміну від корейських поїздів, він курсуватиме на локомотивній тязі.

Крім того, Крюківський поїзд розрахований на 623 пасажири, в той час, як Hyundai - на 579 місць.

Л.ЛОБОЙКО також повідомив, що перші два поїзди Hyundai прибудуть із Кореї в Україну в середині березня, другі два поїзди - у середині квітня, ще два поїзди - до 7-10 травня. Ще чотири з 10 поїздів, які Україна придбала у корейської Hyundai Corporation у рамках програми організації швидкісного залізничного руху, прибудуть в Україну після Євро-2012.

Довідка УНІАН. У рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху здійснюються поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев`ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation за контрактом, підписаним із компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів із експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. по залізницях України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках колії з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.

Крім того, зі швидкістю до 160 км/год. курсуватимуть два двоповерхові міжрегіональні поїзди подвійного струму АТ «Шкода Вагонка» (Skoda Vagonka, Чеська Республіка).

Крюківський вагонобудівний завод у середині 2011 року отримав замовлення від «Укрзалізниці» на виготовлення двох міжрегіональних поїздів локомотивної тяги.