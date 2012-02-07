В Азовському морі терпить лихо суховантаж "Авак-1". Екіпаж (12 осіб) зійшов на лід

О 6 год. 7 лютого до МНС надійшла інформація про те, що в акваторії Азовського моря на відстані близько 50 км на схід від м. Бердянськ Запорізької області терпить лихо сухогруз „Авак-1” (прапор – Панама).

Як повідомляє прес-служба МНС України, суховантаж, що рухався за маршрутом Керч–Ростов-на-Дону (Російська Федерація), отримав пробоїну. Зв’язок з судном відсутній, екіпаж (12 осіб) зійшов на лід.

До проведення рятувальної операції залучено гелікоптер МНС Мі-8, катер на повітряній подушці „Марс-700”, криголам (з порту м. Маріуполь) та криголам „Капітан Демидів” (Російська Федерація, порт Тамань).

Ситуація перебуває на контролі Головного територіального управління МНС в Запорізькій області.