Дайджест новин залізниць СНД і Європи

Країни СНД

ПКЗ ДО 2015 Р. ПЛАНУЄ ЗАПУСК ШВИДКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ПОТЯГА ЄРЕВАН – МОСКВА ЗАТ "Південно-кавказька залізниця" (ПКЗ), 100% дочірня компанія ВАТ "РЗ", до 2015 року планує налагодити залізничне сполучення з РФ та іншими країнами СНД і розширити мережу міжнародних перевезень.

Як повідомив журналістів начальник дирекції пасажирських перевезень ПКЗ Гагік Мовсесян, у цей період планується введення швидкого пасажирського потяга Єреван – Москва з часом проходження 45 годин.

За словами Г.Мовсесяна, до 2015 року компанія планує відновити парк пасажирських вагонів і збільшити його до 150 одиниць. "Наприклад, тільки для роботи 10-вагонного потяга Єреван – Москва – Єреван з відправленням двічі на тиждень буде потрібно 40 вагонів робочого парку", – сказав він.

Крім того, в планах ПКЗ – організація туристичних потягів, запровадження електронних проїзних документів, трансакційних терміналів.

Розвиток пасажирських перевезень у міжнародному сполученні передбачає збільшення пасажиропотоку вдвічі, відзначив начальник дирекції.

У 2020 році компанія планує інтегруватися у транспортно-логістичну систему Заходу і Сходу. "Тут не виключається можливість здійснення залізничних пасажирських перевезень за маршрутом Вірменія – Туреччина – Босфорський підводний тунель – Європа", – сказав Г.Мовсесян.

ЗАТ "Вірменська залізниця" було передано в концесійне управління ПКЗ. Концесійний договір підписано в лютому 2008 року строком на 30 років і з правом пролонгації ще на 10 років.

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БІЛОРУСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ ПОЧАЛА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРИМІСЬКИХ КВИТКІВ ЧЕРЕЗ ТЕРМІНАЛИ САМООБСЛУГОВУВАННЯ На залізничному вокзалі станції Мінськ-пасажирський розпочато дослідну експлуатацію системи реалізації приміських проїзних документів через термінали самообслуговування з використанням банківських пластикових карток, повідомили УНІАН у прес-службі БЗ.

«Один термінал встановлено у фойє вокзалу, ще чотири – в залі приміських кас. Апарати обладнані зручною навігацією, в якій зможе легко розібратися будь-який пасажир. Досить вибрати напрямок руху, день поїздки, кількість квитків, вставити банківську картку і сплатити покупку. Комп`ютер видасть проїзний документ», - сказано у повідомленні прес-служби БЗ.

Скористатися послугою можуть власники пластикових карток усіх банків Республіки Білорусь. Слід зауважити, що продаж проїзних документів здійснюється тільки за повним тарифом. У терміналі можна оформити проїзні документи і на ручну поклажу.

«Пільгові проїзні документи, як і раніше, оформляються у касах. Крім того, в терміналі не можна придбати квиток до станцій, розміщених у прикордонній зоні», - уточнили в прес-службі БЗ.

Довідка УНІАН. На сьогодні у Білорусі перебуває в обігу близько 9,9 млн. банківських пластикових карток. Білоруська залізниця веде постійну роботу, спрямовану на збільшення частки безготівкових розрахунків і розвиток технічної інфраструктури, що забезпечує використання карток.

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КТЖ СКОРОТИТЬ ШТАТ ПРАЦІВНИКІВ НА 17% Національна нафтогазова компанія Казахстану «КазМунайГаз» має намір скоротити штат працівників на 25%, національна залізнична компанія «Казахстан темир жоли» - на 17%, повідомив глава фонду «Самрук-Казина», куди входять нацкомпанії, Умірзак Шукєєв.

«Розвідка видобуток» (видобувна «дочка» КМГ) новий керівник прийшов подивився - 50% він сьогодні скорочує. В Астані сиділи - це було гальмом для роботи. У КМГ теж роздутий штат, на 25% скорочує. Я підтримую. КТЖ вже 15% скоротив минулого разу, має відбутися 17%», - сказав Шукєєв у п`ятницю на засіданні колегії форуму.

«Необхідно цю роботу по всіх компаніях (проводити), кількість акціонерних компаній більш як 500 компаній у системі - куди це годиться?» - зауважив У.Шукєєв.

Він наголосив, що непрофільних активів треба буде позбуватися. «Звичайно, мова не йде про якесь механічне скорочення, йдеться про скорочення, яке дозволить підвищити ефективність роботи, виключити дублювання функцій», - пояснив глава фонду. «Керівники кожної структурної одиниці повинні чітко бачити, за що вони відповідають, відповідно - за що з них спитають», - підкреслив він.

У посланні народу Казахстану глава держави Нурсултан Назарбаєв поставив завдання скоротити управлінські апарати національних компаній.

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ҚТЖ СТВОРИТЬ ЄДИНУ АВТОМАТИЗОВАНУ СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ВАНТАЖНИМИ ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ Питання створення національної автоматизованої системи управління вантажними перевезеннями обговорили в ҚТЖ працівники компанії, вітчизняні і зарубіжні IT-фахівці.

Заступник директора з експлуатації філії АТ «НК «ҚТЖ» - «Дирекція інформаційних технологій» Кайрат Рсимбетов на семінарі відзначив, що компанія чітко виконує доручення глави держави зі збільшення транзитного потенціалу Казахстану. У зв`язку з цим перед ҚТЖ стоїть низка завдань, які необхідно вирішити для подальшого підвищення якості обслуговування вантажопотоків.

Зокрема, за словами керівника, в компанії необхідно розробити і впровадити національну Автоматизовану систему управління вантажними перевезеннями. Це пов`язано з тим, що чинна Автоматизована система оперативного управління перевезеннями не до кінця відповідає основним бізнес-процесам компанії.

Національна система повинна вирішити комплекс завдань, пов`язаних з регулюванням вагонопотоку, рухом порожніх вагонів і підвищенням пропускної спроможності ділянок і ліній. Крім того, така система надасть можливість вантажовідправникам і вантажоодержувачам стежити за вагонами з вантажем по всьому маршруту руху потяга. Учасники наради – вітчизняні і російські розробники – виступили з пропозиціями щодо вирішення поставлених завдань.

За підсумками семінару вирішено розглянути пропозиції, які надійшли щодо створення єдиної національної АСУ, яка об`єднає і вдосконалить наявні в ҚТЖ автоматизовані системи.

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РЗ НЕ ПЛАНУЄ РОЗМІЩУВАТИ ЄВРОБОНДИ ДО ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА РФ ВАТ "Російська залізниця" не планує розміщувати євробонди до виборів президента РФ, повідомив у п`ятницю журналістам заступник начальника департаменту корпоративних фінансів компанії Павло Іллічев в кулуарах інвестиційного "Форуму Росія 2012".

"Коли будемо виходити, з яким обсягом, з якою валютою, з яким терміном, залежатиме від ситуації з виборами. Тому в будь-якому разі до виборів ніяких розміщень не буде", - сказав Іллічев.

Першим російським емітентом, що вийшов на ринок євробондів у 2012 році, став Ощадбанк, який розмістив 31 січня п`ятирічні облігації в обсязі 1 мільярд доларів під 4,95% річних, а також десятирічні євробонди в обсязі 500 мільйонів доларів під 6,125% річних. У четвер стало відомо, що найбільший російський банк дорозміщує десятирічні папери ще мінімум на 250 мільйонів доларів.

Услід за Ощадбанком п`ятирічні єврооблігації в обсязі 750 мільйонів доларів під 5,375% річних розміщує держкорпорація «Зовнішекономбанк».

Іллічев відзначив, що РЗ зазвичай розміщує бонди наприкінці березня – на початку квітня.

За його словами, до цього часу буде визначено і валюту розміщення. "Можливо, в доларах, є фунти, швейцарські франки, варіантів багато", - сказав представник РЗ.

Іллічев додав, що РЗ зараз також готує проспект емісії рублевих облігацій, у березні його планується затвердити на раді директорів.

"Після цього ми визначатимемо, коли виходити на локальний ринок боргу", - сказав він, відзначивши, що є ідеї щодо залучення коштів пенсійних фондів, зокрема недержавних, а також коштів ЗЕБу.

Компанія вважає, продовжив Іллічев, що можна зробити довгострокові облігації, прив`язані до інфляції.

Іллічев нагадав, що загальний обсяг запозичень РЗ на поточний рік становить близько 100 мільярдів рублів, з яких 70% припадає на рублеві позики, 30% - на позики в іноземній валюті. Водночас він відзначив, що це співвідношення може змінюватися.

"Ми зареєструємо проспект емісії на 90 мільярдів рублів з різною нарізкою за обсягами, щоб була можливість маневру з погляду випуску, і з різними термінами, щоб була можливість вибору", - підсумував представник РЗ.

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Європа ФРАНЦІЯ ТА ІТАЛІЯ ПОБУДУЮТЬ ШВИДКІСНИЙ ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТУНЕЛЬ Франція та Італія 30 січня підписали угоду про будівництво під Альпами тунелю, який дозволить налагодити високошвидкісне залізничне сполучення між містами Турин і Ліон, повідомляє Agence France-Presse.

Якщо споруду завдовжки 57 кілометрів буде побудовано в запланований термін, то до 2023 року час в дорозі між двома містами скоротиться з нинішніх чотирьох до двох годин. Крім того, з Турина до Парижа можна буде доїхати за чотири, а не за сім годин, як зараз.

Вартість будівництва оцінюється в 11,2 мільярда доларів, його фінансуванням займуться не тільки Франція та Італія, але і Євросоюз, який покриє до 40% усіх витрат.

Тим часом у масштабного будівництва вже з`явилися противники: жителі долини Суза, де з`явиться вхід у тунель з італійського боку, виступають категорично проти планів уряду, заявляючи, що екології їхнього регіону буде завдано непоправної шкоди. Влада ці заяви категорично відкидає, обіцяючи, що природа долини не постраждає.

Щонайдовший на сьогоднішній день тунель у світі прокопано також під Альпами. Інженерна споруда, прокладена під гірським масивом Готтар, сягає у довжину 57 кілометрів.

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СНІГ І МОРОЗИ В ІТАЛІЇ ПРИЗВЕЛИ ДО 10-ГОДИННИХ ЗАТРИМОК ПОТЯГІВ Люті морози, які прийшли на територію Італії на початку цього тижня, продовжують справляти незручність жителям Апеннін: рекордно низькі температури і сніг уже стали причиною скасування більш ніж сотні рейсів літаків, багатогодинних затримок потягів, призвели до труднощів на дорогах і до закриття шкіл та університетів у ряді міст.

У північній області Італії - Валле-дАоста стовпчик термометра досяг позначки мінус 21 градус за Цельсієм, а найнижча температура в ці дні була зафіксована в горах Пьємонта - мінус 30,1 градуса. В інших областях і містах країни середня температура також нижча за кліматичну норму. Зокрема, в Римі найближчими днями очікується похолодання вночі до мінус трьох градусів, а в Мілані вдень температура не піднімається вище за нуль градусів, а вночі опускається до мінус 11.

Як повідомляють у четвер місцеві ЗМІ, сильний снігопад фактично паралізував рух на декількох автострадах країни. Основні проблеми виникли на дорогах у північних і центральних областях Італії: Пьємонті, Лігурії, Емілії-Романьї, Тоскані і Марці. У зв`язку з цим місцева влада деяких провінцій заборонила рух вантажного транспорту, щоб хоч трохи зняти навантаження з доріг і полегшити рух легкових автомобілів.

Крім того, через снігу в середу було скасовано 117 рейсів з аеропорту Болоньї, а також десятки рейсів з міланського аеропорту Лінате (Linate). Агентство Adnkronos відзначає, що затримки і скасування рейсів очікуються також у четвер.

Ще більші труднощі виникли у тих, хто вирішив переміщатися територією Італії потягами. Майже 600 пасажирів потяга Болонья – Таранто провели 7,5 години у неопалюваних вагонах потяга, що зламався, чекаючи поки його полагодять.

Інший потяг, що перевозив з Мілана до Пескари 200 пасажирів, вирушив напередодні ввечері о 18.13 з міланського вокзалу і повинен був прибути у місце призначення о 22.45. Проте через несприятливі погодні умови він прибув до Пескари з більш ніж 10-годинним запізненням - о 09.06 у четвер. Аналогічна ситуація повторилася з іншим поїздом Мілан – Анкона, який втратив у дорозі понад 9 годин.

Синоптики попереджають, що такі ж морози, яких на Апеннінах не бачили більш ніж 20 років, можуть протриматися ще 10 днів на всій території країни. При цьому не виключено, що найближчими днями сніг випаде у Римі і Неаполі.

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СЛОВАЦЬКІ І ЧЕСЬКІ ЗАЛІЗНИЦІ ЗАКРИВАЮТЬ ДІЛЯНКУ БОГУМІН - ЧАДЦА НА МАСШТАБНУ РЕКОНСТРУКЦІЮ Залізнична дорога Словаччини (ZSSK) і Чеська залізниця (CD) інформують громадськість про планове припинення залізничного сполучення між Словацькою і Чеською Республіками. З 1 по 21 лютого ділянка Богумін - Чадца буде повністю зупинена через масштабну реконструкцію, що призведе до великих змін у поточному розкладі.

Частину потягів далекого і регіонального сполучення у напрямку словацьких Чадци (Čadca) і Жиліни (Žilina), а також у напрямку чеських Цешина, Тршинця, Острави і Праги буде обмежено або скасовано.

Зокрема, частина потягів далекого сполучення курсуватимуть між містами Кошіце і Прагою, минаючи Чадцу, Пухов і Верхній Лідеч. Експреси Pendolino SuperCity зупинятимуться у Празі. Більшість словацьких і чеських пасажирських потягів буде замінено автобусами.

Зважаючи на значні зміни, залізниці рекомендують пасажирам детально вивчити особливості графіка. ZSSK і CD просять вибачення у пасажирів за заподіяні незручності і дякують за розуміння.

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РУХ ШВИДКІСНИХ ПОТЯГІВ THALYS І EUROSTAR В БЕЛЬГІЇ ПАРАЛІЗОВАНО ЧЕРЕЗ ЗАГАЛЬНИЙ СТРАЙК Брюссель. 30 січня. УНІАН. Сьогодні в Бельгії проходить загальний страйк проти заходів економії державного бюджету.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, країна фактично повністю паралізована.

Сьогодні повністю заблоковано рух залізничного транспорту, не працюють також швидкісні потяги Thalys і Eurostar, які з’єднують Бельгію з Нідерландами, Німеччиною, Францією і Великобританією.

Повністю закрито через страйк аеропорт Шарлеруа, а в аеропорту Брюсселя скасовано ряд рейсів, частина рейсів проходить із затримкою.

Крім того, повністю зупинився порт Антверпена, значні проблеми спостерігаються у порту Зеєбрюгге.

У страйку беруть участь і працівники громадського транспорту. Так, у Брюсселі сьогодні не працює жоден автобус, трамвай і потяг метро, у регіонах країни – тільки від 10% до 30% автобусів вийшли на лінії.

Крім того, зупинили роботу банки, фінансові організації і торгові центри. Не працюють вчителі і лікарі, а в лікарнях забезпечується лише мінімальний рівень послуг.

89% поштових відділень сьогодні відкрили свої двері, водночас доставка кореспонденції значно ускладнюється через зупинку двох із п`яти центрів сортування в країні.

Крім того, зупинилася низка великих підприємств, зокрема, заводи Coca-Cola, Inza (виробництво молока), CSM (хлібобулочні вироби), Candico (цукор).

Загальний страйк триватиме в країні до 22.00.

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PKP ПРОПОНУЄ ЗНИЖКИ ТУРИСТАМ, ЯКІ ВИРУШАЮТЬ ДО ЗАКОПАНОГО ПОТЯГАМИ PKP INTERCITY З 28 січня пасажири, які вирушають до столиці Татр – Закопаного – потягами PKP Intercity, на підставі квитка перевізника зможуть скористатися знижками в готелях, лижних школах, пунктах прокату спортивного інвентаря, ресторанах і навіть у кіно. Крім того, пасажири з пересадкою з Кракова до Закопаного платитимуть за квиток 13 злотих.

Компанія ПКП Міжміські лінії підписала угоду про співпрацю із закопанськими фірмами, які надають послуги з туризму, спорту і культуру. Пасажири на підставі квитка на міжміський експрес потягів категорії «експрес» і ваших залізниць на території покриття подорожі матимуть право на 10-відсоткову знижку. У списку туристичні агентства, готелі, курорти і лижні школи, прокат спортивного інвентаря, ресторани і кафе. Знижка може бути використана протягом 14 днів з дати виїзду, позначеної на квитку. Пасажири, які летять до Вашингтона, округ Колумбія, можуть скористатися гарячими пропозиціями на міжміські потяги категорії Express. За умови наявності місць у потягах - лічильник включається на залізничних станціях за 30 хвилин до вильоту.

PKP звертає також увагу туристів на те, що тепер поїздка потягом вигідніша за подорож автотранспортом, оскільки туристи зможуть не тільки дешевше платити за тарифи, але й заощадять час, уникаючи звичного затору на дорозі з Кракова до Закопаного.

Завдяки угоді в грудні минулого року з Wiślańską (туроператором м. Вісла), 10-відсоткову знижку на квиток на потяг також мають право пасажири, що їдуть до гірського курорту Вісла. Потяг курсуватиме у вихідні дні до кінця лютого.

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