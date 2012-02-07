Залізниці сформують аварійно-відновлювальні поїзди для ліквідації аварій у ЖКГ

14:16, 07 лютого 2012
Транспорт/Звя'зок
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Залізниці України сформують спеціальні аварійно-відновлювальні поїзди для надання екстреної допомоги у разі можливих нештатних ситуацій у сфері житлово-комунального господарства (поривів теплотрас, виходу з ладу котельних тощо) і доставляння фахівців та устаткування до місця аварії.

Як повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), поїзди будуть сформовані Південно-Західною, Донецькою, Придніпровською, Одеською і Львівською залізницею.

Поїзди базуватимуться в Донецьку, Києві, Запоріжжі та Миколаєві.

«Поїзди складатимуться з 12 пасажирських вагонів, де житимуть рятувальники під час проведення аварійно-відновлювальних робіт, а також п`яти вантажних вагонів із необхідними матеріалами та інструментом», - повідомив начальник спеціального управління "Укрзалізниці" Володимир ДЕМИДЕНКО.

За словами В.ДЕМИДЕНКА, залізниці укомплектували близько 300 бригад із числа залізничників, до складу яких увійшли слюсарі, електрогазозварники, інженери.

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