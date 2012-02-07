ПЗ в січні збільшила обсяг вантажних перевезень на 3,2%

Придніпровська залізниця в січні 2012 р. збільшила щодо січня 2011 року вантажоперевезення на 3,2% - до 9,275 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Придніпровської залізниці. Плановий показник на січень п. р. з перевезень вантажів виконаний на 101,4%.

Зокрема, руди залізної і марганцевої перевезено понад 5,356 млн. тонн, у тому числі на експорт - близько 2,239 млн. тонн. Обсяги перевезень кам`яного вугілля склали 1,207 млн. тонн; чорних металів - близько 1,181 млн. тонн, коксу - 100,13 тис. тонн.

За вказаний період Придніпровська залізниця перевезла також 263,43 тис. тонн флюсів, 241,87 тис. тонн будівельних матеріалів, - 193,27 тис. тонн промислової сировини і формувальних матеріалів, 129,81 тис. тонн зерна, 99,81 тис. тонн хімікатів, 55,95 тис. тонн продовольчих товарів, 34,15 тис. тонн цементу і 57,94 тис. тонн граншлаку.